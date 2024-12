Algérie: Le 11e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, une occasion unique de défendre la position africaine commune

ORAN — Le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bankole Adeoye, a indiqué, lundi à Oran, que le 11e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique constituait "une occasion unique pour défendre la position africaine commune sur la scène internationale et un front uni pour défendre les intérêts du continent".

Dans son discours, lors de la session de clôture des travaux du 11e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, l'ambassadeur Bankole Adeoye a souligné que le Séminaire d'Oran est devenu "le forum adéquat et un moteur d'efficacité et d'efficience dans le continent".

Le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a encore déclaré que le Séminaire d'Oran "nous guidera pour renforcer nos principes, ceux de l'esprit et de l'unité africaine, et trouver des solutions africaines aux problèmes africains, au regard des multiples menaces auxquelles nous faisons face".

Bankolé Adeoye a salué l'importance de la coopération pour mettre fin aux conflits et aux luttes dans le continent, notamment en Somalie, en République Démocratique du Congo et au Sahel, soulignant le rôle majeur que joue l'Algérie à cet égard.