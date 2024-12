Algérie: Droit constitutionnel - Signature d'une convention-cadre entre la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur

ALGER — Une convention-cadre a été signée, lundi, entre la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à renforcer la coopération en matière de recherche dans le domaine du droit constitutionnel.

La convention a été signée au siège de la Cour par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, en présence de responsables d'organismes constitutionnels et de cadres des deux parties signataires.

Les deux parties entendent par cette convention, promouvoir les relations entre la Cour constitutionnelle et les différents établissements universitaires, les centres de recherches universitaires ainsi que les experts. Il s'agit également d'encourager et de développer les recherches collectives et individuelles dans le domaine du droit constitutionnel.

Les principaux domaines de coopération bilatérale portent sur le droit et la jurisprudence constitutionnels, l'Etat de droit, et la protection des droits de l'homme, a-t-on indiqué.

M. Belhadj a précisé que la Cour constitutionnelle offre, à travers cette convention, "des opportunités de développer les capacités d'analyse appliquée des étudiants, chercheurs et enseignants, notamment les visites, les rencontres scientifiques et les échanges avec les membres et cadres de la Cour constitutionnelle".

L'Université algérienne, en tant que vivier de compétences qualifiées, contribuera à travers cette convention, au "développement de la recherche scientifique dans le domaine du droit et de la jurisprudence constitutionnels ", a-t-il ajouté.