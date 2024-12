Sénégal: Ziguinchor - 4656 personnes vivent avec le VIH (conseillère technique régionale)

Ziguinchor — Au total, 4.656 personnes vivent avec le VIH dans la région de Ziguinchor (sud), soit un taux de prévalence de 1,5%, a révélé, dimanche à l'APS, la conseillère technique régionale du VIH/ SIDA de la région, Maïmouna Guèye Sané.

« D'après des études, nous avons dans la région de Ziguinchor 4. 656 personnes qui vivent avec le VIH mais qui ne connaissent pas encore leur statut, soit un taux de prévalence de 1,5% », a déclaré Mme Sané dans un entretien avec l'APS, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre.

Elle a détaillé que parmi ces personnes vivant avec le VIH dans la région de Ziguinchor, 461 sont des enfants âgés de 0 à 14 ans, 1.925 sont des hommes de 15 ans et plus et 2.270 sont des adultes femmes.

« Il y a les populations vulnérables dont nous n'avons pas l'estimation de notre région. C'est une prévalence au niveau national dont nous ne tenons pas trop en compte. Mais, ces personnes sont toujours dans la population générale », a précisé la conseillère technique régionale du VIH/ SIDA de la région de Ziguinchor.

Pour notre première »95 », a t- elle rappelé, « on nous demande de faire de telle sorte que 95% de ces 4.656 connaissent leur statut ».

« Le deuxième +95+ c'est que parmi les personnes qui connaissent leur statut, 95% d'entre eux soient sous-traitement et le troisième +95+, c'est au moins 95% aient une charge virale supprimée, c'est à dire qu'ils ne soient plus en mesure de contaminer qui que ce soit », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes actuellement 84% pour notre premier objectif, 91% pour le second et 83% pour le troisième », a-t- elle fait savoir, espérant que d'ici décembre la région soit dans les 90%.

« Nous ne parvenons pas à avoir les enfants au dépistage. Pour les dépister, il faut l'autorisation parentale. Nous appelons les parents porteurs du VIH à faire dépister la famille », a-t-elle insisté.