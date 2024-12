Algérie: Boughali salue le rôle de la Justice algérienne dans la protection des libertés et fustige les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures du pays

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a salué le rôle de la Justice algérienne dans la protection des droits et des libertés et la mise en échec des tentatives d'atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie, fustigeant les velléités d'ingérence du Parlement européen et de certains cercles français dans les affaires intérieures du pays, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Présidant une réunion du Bureau de l'APN, dimanche, M. Boughali a salué "le rôle de la Justice algérienne qui veille à protéger les droits et les libertés", affirmant que "la loi s'appliquera à quiconque s'aviserait de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie".

Boughali a, par ailleurs, adressé, au nom du Bureau de l'APN, "ses voeux à Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe gouvernementale, pour la confiance placée en eux par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", réaffirmant "l'engagement de l'Assemblée populaire nationale, dans le cadre de ses compétences Constitutionnelles, à conforter la pratique démocratique et à renforcer la synergie entre les institutions constitutionnelles de l'Etat, tout en veillant à la qualité des législations et au respect de la complémentarité interinstitutionnelle au service de l'édification d'une Algérie forte".

"L'Assemblée populaire nationale soutient les décisions de Monsieur le président de la République visant à développer le secteur agricole, à encourager la production et à associer les agriculteurs à la gestion du secteur", a souligné M. Boughali, à cet égard, ajoutant que la chambre basse du Parlement "veille à apporter son concours à cette démarche au mieux des intérêts du pays".

Evoquant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le président de l'APN a dénoncé "la barbarie du terrorisme sioniste", saluant "le rôle agissant de la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne dans les fora internationaux" ainsi que "sa position ferme envers les tentatives de contourner les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour légitimer l'occupation des territoires sahraouis".