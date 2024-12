Algérie: Ghardaïa - Ouverture du 9ème festival culturel local des chansons et musiques du M'zab

GHARDAIA — La neuvième édition du Festival culturel local des chansons et musiques du M'zab s'est ouverte lundi à Ghardaïa, sur un air festif agrémenté de baroud, shows de fantasia et danses folkloriques.

Le coup d'envoi du festival, une manifestation éclectique dédiée à la promotion et la préservation de cet art musical authentique, appelé localement "Izelouane", et placée sous le thème "Rencontre de l'authenticité avec la beauté musicale", a été donné à la salle de cinéma "M'zab" par les autorités de la wilaya, en présence d'un représentant du ministère de la Culture et des Arts, Younes Baba Nedjar, et d'un public nombreux.

Selon le commissaire du festival, Hadj Ahmed Hamid Maiz, cet évènement vise à contribuer au rayonnement du patrimoine du M'zab en tant que composante de l'identité nationale et facteur important dans la consécration de l'unité nationale et la préservation de la mémoire collective.

Et d'ajouter que la préservation de ce legs, qui traite de différentes thématiques se rapportant à la vie sociale, culturelle et artistique dans cette région du pays, nécessite la réalisation d'études et de travaux d'archivage et de transcription pour assurer sa transmission aux générations futures.

Un large public a investi la salle de cinéma M'zab, généralement réservée aux spectacles, pour apprécier à leur juste valeur les jeunes talents et stars de la chanson locale.

Ce rendez-vous artistique regroupe une vingtaine de troupes artistiques et de jeunes talents de la région, qui agrémenteront, durant la période du festival (2 au 5 décembre), les soirées des mélomanes et férus de ce genre artistique qui demeure une source inépuisable d'inspiration pour les artistes et groupes modernes.

De l'avis des organisateurs, ce festival, qui ambitionne de s'ériger en rendez-vous annuel, se propose de contribuer à la préservation des spécificités et des richesses de cet art millénaire, à son rayonnement et à sa transmission aux générations futures.

Outre sa contribution à l'animation culturelle et touristique de la wilaya, ce festival est une véritable vitrine de la diversité culturelle et artistique de la région et une occasion idoine pour les visiteurs et les vacanciers de se frotter à l'histoire, à la civilisation et aux coutumes et traditions séculaires de cette région, ont-ils estimé.

En marge de ce festival institutionnalisé en 2008, une journée d'étude sera consacrée à l'état actuel de la poésie du M'zab, et des spécificités qui la caractérisent, ont révélé les organisateurs, en signalant que la manifestation est aussi l'occasion de rendre hommage au combat héroïque du peuple palestinien.

Le Festival, qui sera couronné par une série de recommandations sur les moyens de préserver cette chanson et ce genre musical, est une aubaine pour valoriser le patrimoine de la région, ses potentialités naturelles et touristiques, et partant, faire de la culture un vecteur de développement, a noté le commissaire du festival.