Algérie: Conférence à Alger sur les hauts faits de la Révolution de libération

ALGER — La Faculté des sciences politiques et des relations internationales "Ibrahim-Soltane-Chibout" (Alger 3) a organisé, lundi en coordination avec le Musée national du Moudjahid, une conférence intitulée "La grande Révolution de libération: les exploits glorieux sur les traces des ancêtres", où les participants ont évoqué la grandeur de la Révolution sous ses différentes dimensions.

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a affirmé dans une allocution lue en son nom par le membre du Conseil, Youcef Messar, que: "plus la pensée révolutionnaire s'enracine dans les esprits de la nation algérienne, plus la sécurité, la stabilité et la paix se consolident, mettant ainsi le pays à l'abri de tous ses ennemies, où qu'ils soient".

Intervenant à cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga a réaffirmé que la préservation de la mémoire des Chouhada constitue "un devoir sacré que nous devons constamment honorer dans le cadre de notre identité nationale et de la culture citoyenne créative, et ce afin de renforcer l'appartenance nationale et la fierté de l'héritage historique et civilisationnel de notre nation, tout en assurant une meilleure résilience pour les générations futures".

Abordant les festivités commémorant le 70e anniversaire de la Révolution de libération, M. Rebiga a affirmé qu'elles "constituent un élan renouvelé pour poursuivre les efforts et mener à bien la marche des victoires, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, tout en répondant aux ambitions du peuple algérien dans un climat de sécurité et de stabilité".

La conférence a abordé les enjeux de l'organisation de la glorieuse Révolution de libération, en mettant en exergue sa valeur et en insistant sur l'importance de se référer au passé comme source d'inspiration pour renforcer l'immunité nationale. L'évènement vise également à rappeler aux jeunes les exploits et les gloires de la patrie, à ancrer en eux les valeurs de Novembre et à les inciter à préserver la mémoire nationale collective.