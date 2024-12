Maroc: La Conférence de Marrakech, une illustration de l'engagement du pays au service de la sécurité routière (Encadré)

Genève — La quatrième Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui se tiendra du 18 au 20 février 2025 à Marrakech, est une illustration de l'engagement permanent du Maroc et de sa coopération avec l'ensemble des acteurs et partenaires internationaux pour l'amélioration de la sécurité routière.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème "S'engager pour la vie", la conférence réunira des dirigeants et des experts afin d'accélérer les actions visant à atteindre l'objectif ODD de réduire de moitié le nombre de décès sur les routes dans le monde d'ici à 2030.

À mi-parcours de la Décennie d'action des Nations unies pour la sécurité routière 2021-2030, et alors qu'il ne reste que cinq ans pour atteindre les objectifs mondiaux de développement durable, les participants évalueront les progrès accomplis, identifieront les priorités, partageront leurs connaissances, forgeront et renforceront des alliances, et feront progresser les engagements et les actions visant à sauver davantage de vies sur les routes du monde.

La sécurité routière est une crise sanitaire mondiale urgente et évitable. Les accidents de la route tuent chaque année près de 1,2 million de personnes dans le monde, soit environ 3.200 par jour, et sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans.

Pourtant, le nombre de morts sur les routes du monde entier est en légère baisse. Plus de la moitié des États membres des Nations unies font état d'une diminution du nombre de décès au cours des dernières années, et dix de ces pays ont réduit de moitié le nombre de décès en dix ans, ce qui montre qu'une réduction de 50% est possible. Lors de la conférence ministérielle, les participants tireront les leçons de ces succès et s'appuieront sur eux pour encourager d'autres améliorations dans le monde.

La conférence portera notamment sur la gouvernance de la sécurité routière, les nouvelles tendances en matière de mobilité, le financement, la collaboration avec le secteur privé, les données relatives aux accidents de la route, les liens avec les objectifs de développement durable connexes et, étant donné qu'il s'agit de la toute première conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à se tenir sur le continent africain, les progrès réalisés en Afrique seront mis en avant.

L'organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'engagement permanent du Royaume du Maroc et de sa coopération avec l'ensemble des acteurs et partenaires internationaux pour l'amélioration de la sécurité routière.

Elle sera une plateforme d'échange d'expertise et d'expériences pionnières dans le domaine de la sécurité routière, ainsi qu'une opportunité pour tous les pays, en particulier les pays en développement et émergents, de bénéficier des tendances, des plans et des programmes d'action en matière de sécurité routière.

Le choix du Royaume du Maroc pour accueillir cette Conférence est l'occasion d'envoyer un message fort de responsabilité et de sensibilisation à l'enjeu mondial de la sécurité routière, notamment dans les pays en développement qui enregistrent les taux annuels les plus élevés de mortalité routière.

En outre, ce choix illustre la position du Maroc en tant que leader pour faire de la sécurité routière une priorité nationale, régionale et internationale. Sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a mené de profondes réformes institutionnelles en la matière, notamment à travers la création de l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) en 2018.