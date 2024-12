Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, lundi à Rabat, la 13è réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'Al-Haouz, qui a permis de constater la cadence positive dans la mise en oeuvre de ce programme.

A cette occasion, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a pu asseoir une dynamique positive basée sur la mobilisation et la diligence pour le relogement des familles dans les meilleures conditions, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Il a, en outre, relevé que les provinces sinistrées ont pu retrouver une situation normale, grâce à la Haute Sollicitude Royale et aux efforts consentis par le gouvernement pour la bonne mise en oeuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées, souligne la même source.

En application des Hautes Instructions Royales, l'opération de versement des aides d'urgence fixées à 2.500 dirhams au profit des familles dont les habitations ont été effondrées partiellement ou totalement, qui a été prolongée de 5 mois supplémentaires, se poursuit. Le montant global des versements ayant atteint 2 milliards de dirhams depuis le lancement de l'opération.

La commission a constaté l'émission à fin novembre dernier par les autorités locales de 57.072 autorisations de reconstruction, relevant que les chantiers de reconstruction et de réhabilitation des logements endommagés se poursuivent. Les travaux étant en cours ou achevés au niveau de 35.214 logements, soit 5000 logements supplémentaires depuis 2 mois.

La commission a, par ailleurs, établi que 57.786 familles ont touché un premier versement de 20.000 dirhams pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs logements effondrés totalement ou partiellement. Quelque 35.983 familles ont touché le deuxième versement, 25.754 familles ont touché le troisième versement, et 12.664 familles ont touché le quatrième et dernier versement, et ce pour un montant global de plus de 2,7 milliards de dirhams.

Concernant les habitations situées dans les zones à relief difficile, la commission a constaté la poursuite de la mise en oeuvre de solutions de terrain au niveau de 4.016 habitations, alors que quelque 750 habitations situées dans 65 douars, nécessitent des travaux de reconstruction et de réhabilitation de grande envergure ou une délocalisation.

Après l'achèvement de la mise en oeuvre de la plupart des projets sectoriels durant les derniers mois, il a été précisé au cours de cette réunion, que l'Agence de Développement du Haut Atlas, créée pour la déclinaison du Programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz, se chargera de la supervision et de la mise en oeuvre des projets dans le cadre du programme, et ce, dans les secteurs de l'agriculture, de l'équipement, de l'habitat, de l'éducation, de la santé, de la culture, du tourisme et de l'artisanat.

Et de noter qu'à ce titre, un programme d'action à exécuter par l'Agence de Développement du Haut Atlas a été validé par la Commission interministérielle.