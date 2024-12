Maroc: M. Akhannouch préside la réunion du premier Conseil d'Orientation Stratégique de l'Agence de Développement du Haut Atlas

Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé lundi à Rabat, la réunion du premier Conseil d'orientation stratégique de l'Agence de Développement du Haut Atlas, créée conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'Al-Haouz.

La première réunion du Conseil d'Orientation Stratégique de l'agence a permis d'aborder les enjeux d'opérationnalisation de l'Agence et d'approuver son programme d'action et son budget prévisionnel pour l'année 2025, indique un communiqué du département du chef du gouvernement, notant que le Conseil d'Orientation Stratégique a également approuvé les documents de référence pour le démarrage de l'Agence notamment l'organigramme et le statut particulier de ses ressources humaines.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a souligné que l'Agence de Développement du Haut Atlas veillera à assurer la coordination et la complémentarité entre les projets de développement économique et social inscrits dans le Programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'Al-Haouz, appelant l'ensemble des parties et départements concernés à poursuivre la mobilisation, dans la diligence et la rigueur conformément aux Hautes Orientations Royales, en vue d'apporter une réponse forte, cohérente, diligente et volontariste aux attentes des populations affectées.

L'Agence de Développement du Haut Atlas se charge de la supervision et de la réalisation de toutes les composantes et projets du programme, et dans un premier plan, ceux liés aux projets de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées, en prenant en considération la dimension environnementale, et en respectant le patrimoine, les traditions et les modes de vie des habitants des zones concernées, ainsi que les normes de construction parasismique.

L'Agence veillera également à suivre la réalisation du programme et la préparation de rapports sur les résultats, notamment en ce qui concerne le niveau d'avancement des projets, l'engagement des dépenses et les situations de paiement, ainsi que l'évaluation de l'impact des projets réalisés en se basant sur des indicateurs de performance.

Selon la même source, ce programme intégré et ambitieux vise la réparation des dégâts du séisme à travers des aides financières, dédiées aux secours d'urgence pour les familles sinistrées, et des projets de reconstruction et de réhabilitation des logements et des infrastructures touchées. Il a pour objectif également d'assurer le renforcement du développement socio-économique dans les zones sinistrées.

Ont notamment pris part à cette réunion, les ministres, les directeurs des établissements publics membres du Conseil d'orientation stratégique de l'Agence de Développement du Haut Atlas, ainsi que le directeur général de l'agence, conclut le communiqué.