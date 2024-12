Maroc: M. Kayouh à Genève pour promouvoir la Conférence mondiale sur la sécurité routière de Marrakech

Genève — Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a entamé, lundi, une visite de travail à Genève, axée sur la promotion de la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech.

Accompagné du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, M. Kayouh a, ainsi, présidé une réunion du Comité consultatif de haut niveau (HLCC) sur la sécurité routière, en présence de l'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, du directeur du Département Déterminants sociaux de la santé de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Etienne Krug, et plusieurs autres représentants d'agences onusiennes concernées, d'institutions financières internationales et d'ONG internationales actives dans le domaine.

Dans son allocution d'ouverture de cette réunion, la troisième du genre après celles de décembre 2023 à Genève et d'avril 2024 à Rabat, M. Kayouh a salué la mobilisation des membres de la HLCC qui a permis de donner corps au cadre et au programme de la Conférence.

"Nous sommes sur la bonne voie pour organiser un événement de classe mondiale qui aura un impact durable sur les efforts mondiaux en matière de sécurité routière", s'est-il félicité, soulignant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a gracieusement accordé le Haut Patronage Royal à cet important événement.

"Le soutien de Sa Majesté le Roi traduit l'importance de cet événement et renforce l'engagement ferme du Maroc en faveur de l'agenda mondial de la sécurité routière", a affirmé le ministre, soulignant l'engagement du gouvernement marocain à faire de cette Conférence un événement novateur porteur de nouvelles normes pour les conférences mondiales sur la sécurité routière.

Et le ministre de conclure que la déclaration de Marrakech doit être un reflet clair de la préoccupation collective que représente l'insécurité routière et un appel à l'action pour que toutes les nations fassent de la sécurité routière une priorité. "Elle doit être la voix des victimes, des blessés et de tous ceux qui ont souffert directement ou indirectement de ce problème dévastateur", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Boulaajoul a passé en revue les étapes franchies sur tous les plans dans la préparation de cette conférence, qui réunira plus de 2500 participants représentant plus de 190 pays, et se veut l'occasion la plus importante pour la communauté internationale de partager des connaissances approfondies, échanger les meilleures pratiques, développer des stratégies collaboratives et prendre des mesures concrètes.

Les autres participants ont abordé les moyens d'encourager une très large participation à cet événement mondial et d'en assurer le succès, à travers la prise d'engagements concrets et mesurables.

La réunion a également été l'occasion d'examiner le projet de déclaration de Marrakech qui doit sanctionner les travaux de la conférence.

Au programme de cette visite figurent également des entretiens de M. Kayouh notamment avec le Directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et l'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt.