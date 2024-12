Tunisie: Conect - Cinéma et audiovisuel - Insuffler une dynamique économique au secteur du cinéma

Le Groupement professionnel de l'industrie cinématographique de la Conect organise un forum public-privé sur l'amélioration du climat des affaires et la transformation économique du secteur cinématographique et audiovisuel.

Un forum public-privé sur l'amélioration du climat des affaires et la transformation économique du secteur cinématographique et audiovisuel se tiendra les 3 et 4 décembre 2024, à l'Hôtel Royal Asbu Tunis. Orgnisé par le Groupement professionnel de l'industrie cinématographique de la Conect, l'événement vise à conférer au secteur cinématographique et audiovisuel un rôle majeur dans la croissance économique et la valorisation du patrimoine culturel national.

Y prendront part, comme annoncé par les organisateurs, les principaux acteurs publics, experts et investisseurs ayant déjà participé aux débats initiés lors des ateliers de réflexion «Les Jeudis du Cinéma» qui se sont tenus en juin et septembre derniers.

L'objectif principal de ce forum public-privé est de sensibiliser les décideurs à l'importance d'adopter un projet de plan d'action ambitieux qui inclut la facilitation de l'accès au financement, en proposant, entre autres, des mécanismes alternatifs; l'incitation des investissements dans les infrastructures liées au secteur; le développement régional de l'industrie cinématographiques en créant des pôles techniques et de grands studios de tournage dans des ZFE spécifiques; l'attractivité territoriale et l'encouragement des tournages étrangers; la révision de la législation et la restructuration institutionnelle, en l'occurrence le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci).

«Ce projet de plan d'action vise, dans une logique systémique, à créer un environnement harmonisé et favorable au développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle et à renforcer le climat d'investissement pour insuffler la dynamique économique nécessaire à ce secteur, aux vastes potentiels de rentabilité et de création d'emplois.», notent les organisateurs et d'ajouter que la mise en oeuvre de ce plan d'action nécessite une prise de conscience collective de l'importance de coopérer pour créer un écosystème viable.