Tunisie: Le CA n'a pas fait le poids - Des Stadistes indomptables

Une défense homogène, un milieu massif et dense, juste derrière trois attaquants vifs et intenses, les Bardolais n'en demandaient pas tant pour multiplier les assauts, presser, marquer et mener au final l'équipe vers les sommets.

Le Stade Tunisien a donc réalisé le gros coup de cette 10e journée de Ligue 1. En battant le Club Africain, les Stadistes signent leur second succès consécutif, se hissant par là même à hauteur des Clubistes qui ont résisté avant de se faire doucher en fin de première période, score qui ne changera pas jusqu'à la fin.

Belle opération donc pour des Bardolais désormais mis sur les bons rails avant de croiser tour à tour le CSS, l'OB et l'USM. Le Rwandais Mughisa Bonheur est ainsi passé par-là, et au Stade d'enchaîner par la suite, gardant au passage son invincibilité, si l'on met de côté le match perdu sur tapis vert face à l'ESZ.

Très en forme en ce moment en Ligue 1, au point d'être revenu au triple galop dans la course pour le titre, le Stade a donc fait chuter le CA avec la manière. Pris à la gorge, quelque peu asphyxié par le pressing en zone stadiste, le CA de Bettoni a tâtonné la plupart du temps, se montrant absent dans la négociation de la 2e balle, manquant de profondeur dans le jeu, évoluant sans verticalité et abusant du jeu direct, à la relance, dès que le cuir se trouve au rond central.

Maîtrise et vivacité

Au Hédi Naifer, pour cette rencontre qui promettait du spectacle, Maher Kanzari n'a pas dérogé à son 4-3-3 avec Hédi Khalfa et Nidhal Laifi sur les côtés, la paire Marouen Sahraoui-Adem Arous dans l'axe, le trident Mugisha Bonheur, Yusuf Touré et Youssef Oumarou au coeur du jeu et, enfin, la triplette Youssef Saâfi-Bilel Mejri-Sadok Kadida aux avant-postes. Une défense homogène, un milieu massif et dense, juste devant trois attaquants vifs et intenses, les Stadistes n'en demandaient pas tant pour multiplier les assauts, presser, marquer et mener au final l'équipe vers les sommets.

Au Bardo donc, la spirale positive du CA a pris fin. Face à un ST dynamique et au jeu de plus en plus cohérent dans son dispositif, le CA n'a pu rivaliser même s'il a fait parfois illusion. Maintenant, le Stade peut-il réellement réussir ses objectifs de fin de saison? Il est forcément trop tôt pour répondre positivement, mais, en tout cas, la victoire méritée sur le CA, au sortir d'une rencontre maîtrisée, laisse présager des lendemains forcément joyeux. Face au CA, l'équipe stadiste a été plus forte dans tous les compartiments du jeu. Au milieu, le trident Bonheur-Oumarou-Touré a montré toute sa complémentarité.

En défense, Sahraoui, véritable régulateur, et son binôme Arous ont été impressionnants, ne montrant quasiment pas de signes de fébrilité. En attaque enfin, sans sortir le grand jeu ni régaler, les Kadida, Mejri et autre Sâafi semblaient cependant animés de très bonnes intentions, assumant même souvent des rôles ingrats en rapport avec la couverture et le retour au charbon en situation de repli stadiste. Enfin, la patte du coach aidant, le Stade n'a jamais fléchi via cette audace d'incorporer un milieu offensif, Amath Ndao.

Vers la fin, pour éviter toute prise de risque inutile et sécuriser Ousmane Ouattara, axial de métier, a pris place aux côtés de Sahraoui et Arous pour éviter toute incursion de dernière minute. En football, c'est ce qu'on appelle un coaching payant.