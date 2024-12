Tunisie: Crise de la filière oléicole - Le cri de détresse des agriculteurs !

La difficulté de gérer l'abondance se reflète à nouveau dans le secteur agricole et notamment oléicole qui traverse actuellement une grave crise.

La production exceptionnelle d'olives qui a, au début, suscité une liesse auprès des agriculteurs a vite fait de tourner au désenchantement.

En l'absence de mesures destinées à protéger les petits agriculteurs et tous les intervenants dans ce secteur, cette abondance a généré un effondrement brusque des prix des olives dans plusieurs régions qui a fini par paralyser l'activité agricole, provoquant une série de réactions en chaîne sur toute la filière de l'huile d'olive de la production à la distribution en passant par la transformation et le conditionnement.

La fluctuation du prix de vente estimé actuellement à un peu plus d'un dinar le kilogramme d'olives n'a fait qu'aggraver les difficultés d'agriculteurs et de producteurs oléicoles déjà endettés pour qui ce coût dérisoire n'arrive pas à couvrir les frais liés aux équipements agricoles, à l'irrigation, aux produits phytosanitaires, et à une main d'oeuvre dont le coût de plus en plus élevé représente aujourd'hui un tiers du coût de la récolte journalière si ce n'est plus.

A titre d'exemple, un exploitant agricole perçoit seulement un dinar pour la vente d'un kilogramme d'olives vendu à un dinar 500 millimes, ce qui ne suffit pas à couvrir les factures d'eau et d'électricité ainsi que les multiples frais et dépenses liés à la récolte d'olives, se sont plaints de nombreux producteurs agricoles.

Ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour acheter les quantités d'olives récoltées et n'arrivant plus à stocker l'huile d'olive à cause de la saturation des bassins de stockage, des unités d'extraction et de pression à froid d'huile d'olive ont été contraintes, de leur côté, de se mettre à l'arrêt.

L'impact est considérable pour une récolte d'olives de plus en plus perturbée dans plusieurs régions par les difficultés et les blocages qui handicapent lourdement la filière oléicole.

Si des mesures urgentes ne sont pas prises afin de gérer l'excédent et sécuriser la production, tout en intervenant en amont de la filière notamment au profit des agriculteurs (fixation des prix de vente) et des unités d'extraction à froid d'huile d'olive (mesures d'incitation), les pertes risquent d'être considérables pour une filière pourvoyeuse en devises et qui fait partie des richesses nationales du pays.