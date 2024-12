Tunisie: Agenda culturel

Que vous soyez passionné de littérature, de galeries d'art, de musique ou de théâtre, l'Agenda culturel du Magazine de La Presse vous réserve une multitude d'idées de sorties culturelles au Grand Tunis et ses alentours du 1er au 8 décembre 2024.

Des événements incontournables à ne pas manquer aux sorties les plus plébiscitées de la semaine, vous trouverez ici de quoi vous préparer un programme. Voici donc notre sélection de concerts vibrants, de spectacles immersifs, de performances artistiques et d'expositions captivantes, chaque expérience promettant son lot de surprises et d'émotions !

Bons plans

Jeudi 5 décembre

· Le ténor Hassan Doss en concert au Théâtre municipal de Tunis, accompagné de 100 choristes.

Au programme, l'opéra Bastien et Bastienne en un seul acte avec Maram Oueslati et Mohamed Slim Ben Jamia, les plus belles chansons italiennes et un medely de Hedi Jouini.

· « 2034 : une modeste proposition », comédie de Moncef Zahrouni avec Fatma Felhi à l'espace El Teatro.

Vendredi 6 décembre

· « La Barque des Mots » à l'Institut français de Tunisie : rencontre avec l'écrivaine Azza Filali.

· « Lellahom » au Théâtre des régions à la Cité de la culture de Tunis,

Kaouther Bardi et Rym Zribi se retrouvent, pour la première fois, seules sur scène dans une comédie hilarante mise en scène par Zouhaïer Raïs.

· Le spectacle musical «Hier encore» de Rafik Gharbi, en hommage à Charles Aznavour.

Après deux concerts à guichets fermés, les organisateurs ont ajouté une troisième date. Les plus grands titres de Charles Aznavour seront interprétés, à l'occasion de son centenaire, par Kamel Sellam, Lilia Ben Chikha et Meyssoun Fatnassi.

Samedi 7 décembre

· Concert de Eya Daghnouj au Théâtre municipal de Tunis : une soirée dédiée aux chansons lyriques tunisiennes avec le maestro Mohamed Lassoued.

· Récital de Hautbois de Hamadi Ferjani, soliste à l'orchestre philharmonique de Strasbourg, opéra de Rhin et professeur à la Haute École des Arts de Rhin.

Dimanche 8 décembre

· «Imagine», spectacle musical de Karim Thlibi avec l'Orchestre symphonique tunisien.

Expositions en cours

· «L'Envol créatif entre tradition et modernité» de l'artiste Imen Aloulou Masmoudi, un vibrant hommage à la richesse de l'héritage berbère et amazigh à La Galerie Saladin jusqu'au 22 décembre 2024.

· «Monologue/Monochrome » de Kaïs Ben Farhat au 4e Art jusqu'au 31 janvier 2025.

· Hommage à Aly Ben Salem (1910-2001), artiste peintre tunisien qui a su capturer la vie quotidienne, les coutumes et le patrimoine tunisien avec une vision personnelle et intemporelle à la galerie Le Violon Bleu jusqu'au 30 décembre 2024,

· Salammbô, de Flaubert à Carthage jusqu'au 12 janvier 2025 au Musée national du Bardo : raviver le mythe de Salammbô dans le pays même où il puise sa source en faisant dialoguer littérature, peinture, sculpture, photographie, arts de la scène, cinéma, et archéologie.

Nouveau dans les salles

«Heretic» de De Scott Beck et Bryan Woods. Un film d'horreur mettant en vedette un Hugh Grant, effrayant, dans le rôle d'un homme qui tient en otage deux missionnaires religieuses.

Et si vous n'avez pas encore vu Bolice le film, Gladiator II ou encore Piece by piece, vous devez absolument vous rattraper ! Les projections sont en cours.