Tunisie: Expatriés - Ben Fredj est passé par là

Les senteurs de la Coupe galvanisent Mohamed Ben Fredj

Spécialiste de la Coupe de France avec ses anciens clubs Auxerre et Puy le Foot, l'attaquant Mohamed Ben Fredj a scellé la qualification de Dijon 2-0 face à Chambéry pour les 1/32es de finales, avec le but du break qu'il a signé à la 93e minute.

De leur côté, les défenseurs Montassar Talbi avec Lorient et Amine Cherni avec Laval se sont qualifiés respectivement 5-0 face à l'US Monnaie et Concarneau 2-2 (5-3 aux TAB).

Ben Slimane enchaîne bien

En Championship, malgré un match moyen pour le milieu offensif de Norwich, Anis Ben Slimane est sorti victorieux 4-2 contre Luton. Le Canari a disputé 74 minutes et signe un deuxième succès consécutif, après celui de 6-1 face à Plymouth et un but à titre personnel. Avec une 4e de suite pour Burnley, le milieu offensif Hannibal Mejbri se place dauphin de Sunderland. Une victoire face à Stoke, après celle face à Coventry sur le même 2-0.

Il n'a disputé que les dernières minutes du match face à Stoke, après avoir été aligné d'entrée deux fois de suite, ceci en ayant disputé tour à tour 75 et 79 minutes. Le manager Scott Parker prônant le turnover. En bas du classement, Idriss El Mizouni d'Oxford United n'a disputé qu'une mi-temps face à Millwall et une parité 1-1.

Jebali, joker gagnant

La victoire de Gamba face à Albirex Niigata 1-0, durant laquelle Jebali remplaçant a disputé de brèves minutes, redistribue les cartes pour le podium. Pour rappel, Jebali a un contrat qui expire le 31 décembre 2025.

Chaabani au Top

Mouine Chaabani continue de réaliser de bonnes performances au Maroc. L'entraîneur de RS Berkane est sur une série de 6 victoires de rang en Botola Pro et un début victorieux en coupe de la CAF. Berkane est leader avec 6 points d'avance sur son dauphin les FAR Rabat. En Algérie, le coach Nabil Maâloul de l'USM Alger se classe 3e du championnat d'Algérie en 9 matchs. Plus bas, en Afrique du Sud, le manager Nasreddine Nabi continue son aventure avec Kaizer Chiefs en obtenant une parité 2-2 face à Royal AM et se positionne 7e de la ligue et qualifié pour les quarts de finales de la Coupe.