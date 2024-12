Tunisie: Marathon international COMAR Tunis-Carthage hier - Belle journée, belle course !

Cette trente septième édition s'est déroulée dans une ambiance remarquable et tout à fait propice pour un marathon. Un nouveau record a été établi.

Un temps modérément froid, presque pas de vent contraire et une ambiance festive.

Des chiffres ? plus de 7.500 participants sur la ligne de départ (1.074 étrangers dont 561 pour le marathon 509 hommes et 52 femmes), 2.666 coureurs pour le semi-marathon avec 2.242 hommes et 424 femmes, 3.539 pour la course pour tous avec 1596 hommes et 1.943 femmes.

A ce propos, le marathon international Comar Tunis-Carthage, tout aussi bien que les autres manifestations du même genre, ont un rôle à jouer pour grossir positivement et utilement ces derniers chiffres. Les jeunes filles ou garçons aiment ces randonnées pédestres et le fait de leur créer un cadre agréable pourrait les inciter à s'accrocher et faire tache d'huile pour attirer d'autres.

Bientôt les dix mille ?

Le marathon international Comar Tunis-Carthage fêtera bientôt son quarantième anniversaire. Nous espérons qu'il parviendra à boucler le chiffre des dix mille participants, ce qui constituera un chiffre très éloquent pour un pays comme le nôtre et donnera plus d'impact au niveau international.

Tôt le matin, voitures particulières, minibus, taxis et autres moyens de locomotion ont débarqué des centaines et des centaines de personnes. La participation, il est vrai, dépasse de loin les records établis tout au long des trente-six éditions passées.

Tout ce beau monde a pris le départ à l'heure précise.

Les Kényans et les Ethiopiens étaient là. Ces coureurs des hauts plateaux ont en effet fait le spectacle. Leurs silhouettes félines, leurs foulées rythmées et régulières, leur tenue altière, leurs regards fixés sur l'horizon et leur respiration régulière étaient remarquables. Ils donnaient l'impression de se balader.

Tout ce petit monde présent s'est rendu compte que ce sera dur. C'est que même au niveau des simples amoureux de la course à pied, qui n'ont aucune ambition et concourent pour le plaisir, on se prépare avec sérieux. Cela se répercute sur le niveau général.

«Je viens avec mon mari et mon fils. Nous nous entraînons régulièrement toute l'année et notre programme est réglé pour ainsi dire à notre rythme de vie. Nous sommes là pour le plaisir», nous confie une dame qui compte d'après les organisateurs, parmi les habitués du marathon.

La «bousculade» du départ vite réglée, les pelotons se forment au fil des kilomètres.

La sélection s'opère rapidement. Les vainqueurs de la course pour tous, Rayen Maamar chez les garçons et Samar Neffati chez les filles, se détachent et franchissent assez aisément la ligne d'arrivée.

Pour les 21 kilomètres, la lutte a été assez intéressante. Les temps démontrent le rapprochement des forces en présence.

En ce qui concerne le marathon, ce fut une explication privée entre Kényans dont le vainqueur a battu le record de l'épreuve qui était de 2h 11' 30".

Organisation impeccable

Ne terminons pas sans rendre hommage à l'organisation qui a été impeccable. Le service d'ordre et d'escorte a ouvert la voie. Ceux qui étaient chargés de canaliser la circulation ont fait leur travail avec doigté, sans bloquer le flux des véhicules, dont bon nombre de conducteurs se sont arrêtés pour voir passer les métronomes éthiopiens et kényans. Le dévouement des volontaires qui, sourire aux lèvres, faisaient tout leur possible pour satisfaire ceux qui les abordaient était remarquable.

Vivement la 38e édition !

Marathon Hommes 42,195 Km

1- Amos Kiplagat 2 11 12 Kenya (record battu)

2- Edward Kimetto 2h16'04" (Kenya)

3- Felix Kangogo 2h17'34" (Kenya)

Course pour tous Hommes

1- Rayen Maamer 13' 26

2- Karkeb Abdejelil 13' 40

3- Mohamed Arfaoui 13' 57

21. Kilomètres

Dames seniors

1- Belgacem Mahbouba 1h20'26"

2- Chihi Nadra 1'25'55"

3- El Majeri Syrine 1h27'59"

Séniors Hommes

1- El Ouali Mounir 1h05'38" (Maroc)

2- Souissi Nassim 1h05'39" (Tunisie)

3- Ibissou Said 1h06'19" (Maroc)

Course pour handicapés 21 KMs

1- Zouakou Walid 1h19'05" (Algérie)

2- Tebbini Farid 1h36'17" (Tunisie)

3- Amara Jamel 1h36'50"

Marathon Dames 42,195 Km

1- Mildred Kinyaja 2h34'26" (Kenya)

2- Tsedal Chekole 2h 35'16" (Ethiopie)

3- Jepkemei Caroline 2h38'56" (Kenya)

Course pour handicapés 42,195 Km

1- Ghiles Abdennasser 2h24'24"

2- Boulesnane Fouad 3h53'21"

3- Kamoun Majed 4h27'02"