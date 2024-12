Tunisie: Sport - Magazine La Presse - Ils ont brillé !

Natation, kickboxing et handball, dames et hommes, ils ont brillé la semaine dernière aux quatre coins du monde.

Deux championnes arabes de kickboxing

La kickboxeuse Hanan Zitouni, de la municipalité de Mareth (Gabès), a remporté le championnat arabe de kickboxing 2024, qui s'est déroulé la semaine dernière en Egypte. Une autre kickboxeuse s'est également distinguée dans sa catégorie : Sabrine Chebbi, originaire de Ksour Essef, médaillée

d'or.

Un trio tunisien sacré

Les handballeurs internationaux tunisiens, Mosbah Sanaï et Rayan Zariat, et l'entraîneur des gardiens, Adel Mrabet, ont remporté la Coupe d'Asie des clubs avec le club émirati de Sharjah SC pour la première fois, en finale contre les Saoudiens d'Al Khaleej Club 27-26 à Doha au Qatar.

Suspension pour dopage

Le dopage qui a frappé durement le cyclisme, il y a quelques années, continue de toucher l'athlétisme. L'athlète kényane, Emmaculate Anyango, a été suspendue pour six ans après des tests positifs à des substances interdites, mettant en lumière les efforts continus contre le dopage dans l'athlétisme. Elle a été suspendue après avoir échoué à un test antidopage à la testostérone et à l'EPO, a annoncé, vendredi 22 novembre 2024, l'unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). L'athlète de 24 ans, qui est devenue la deuxième femme à boucler une course de 10 km en moins de 29 minutes (28'57") à Valence en janvier 2024, avait été provisoirement suspendue le mois dernier.

Une nageuse en or

Sarah Ben Ahmed a récolté 2 médailles d'or aux 200 et 400 mètres BF à la Coupe du monde juniors de natation avec palmes en Hongrie. Avec un chrono de 1'54"11 centièmes et une seconde de 3'58" 34 centièmes, elle réalise ainsi un double nouveau record national dans la catégorie des 15/16 ans sur 200 m. Et jusqu'aux seniors sur 400 m.

Des mains en or

Toujours en handball, la Tunisie s'est distinguée par un 2e titre consécutif à l'échelle arabe, dans la catégorie juniors avec les natifs de 2008-2009 (U16), après ceux de 2006-2007 (U18).