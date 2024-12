Nigeria: Holcim vend ses activités nigérianes à Huaxin Cement pour 1 milliard de dollars

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim AG a accepté de vendre sa participation de 83,81 % dans Lafarge Africa PLC à la société chinoise Huaxin Cement Co. pour un milliard de dollars.

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim AG a accepté de vendre sa participation de 83,81 % dans Lafarge Africa PLC à la société chinoise Huaxin Cement pour un milliard de dollars. Cette vente souligne son orientation plus large vers des marchés où la demande de solutions de construction durables est forte.

L'opération devrait être finalisée en 2025, sous réserve des approbations réglementaires, et s'inscrit dans la stratégie d'Holcim visant à rationaliser son portefeuille et à se concentrer sur ses marchés principaux.

La cession s'aligne sur les plans d'Holcim visant à coter son activité nord-américaine aux États-Unis l'année prochaine, en tirant parti de la forte demande de matériaux de construction durables dans le contexte d'une pénurie de logements. Holcim s'est déjà retirée d'autres marchés africains, en vendant ses activités zambiennes à Huaxin en 2021 pour 150 millions de dollars.

Points clés à retenir

Depuis 2019, l'entreprise a réalisé plus de 3,1 milliards de dollars de désinvestissements, y compris des sorties de Zambie et de la région de l'océan Indien. En se délestant d'actifs non essentiels, Holcim vise à investir dans des opportunités de croissance en Amérique du Nord et à élargir son portefeuille de matériaux de construction écoénergétiques et recyclés. Cette démarche reflète la transformation de l'entreprise sous la direction de Jan Jenisch, qui souhaite devenir un leader dans le domaine des solutions de construction innovantes et durables.