Angola: Les États-Unis soutiennent le corridor ferroviaire angolais de Lobito pour contrer la Chine

Les États-Unis investissent massivement dans le corridor ferroviaire de Lobito, qui relie la côte atlantique de l'Angola à la République démocratique du Congo (RDC) et à la Zambie. L'objectif est de garantir l'accès à des minéraux critiques comme le cuivre et le cobalt, qui sont essentiels pour les véhicules électriques et la transition énergétique vers l'abandon des combustibles fossiles.

Revitalisé par un consortium dirigé par Trafigura avec le soutien des États-Unis, le chemin de fer de 1 100 miles livre désormais les minerais en moins d'une semaine, contre plus d'un mois auparavant. L'administration Biden s'est engagée à consacrer 553 millions de dollars à ce projet, ainsi que 1,6 milliard de dollars à une nouvelle ligne de 500 miles reliant la ceinture de cuivre de la Zambie à Lobito, en contournant la RDC. Cette initiative va à l'encontre de la Chine, qui domine la production de minerais dans la région et qui a investi massivement dans des itinéraires alternatifs.

Les États-Unis ont engagé près de 5 milliards de dollars dans des projets le long du corridor, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie, tandis que des entreprises occidentales telles que KoBold Metals et Barrick Gold étendent leurs activités en Zambie.

Key Takeaways

Le corridor de Lobito met en évidence la concurrence pour les ressources de l'Afrique. La RDC et la Zambie détiennent 10 % des réserves mondiales de cuivre et la majeure partie du cobalt. Alors que les entreprises chinoises dominent la production, les États-Unis cherchent à réduire la dépendance de la chaîne d'approvisionnement à l'égard de la Chine. Les investissements dans le corridor ferroviaire représentent un effort stratégique pour sécuriser les minerais essentiels et contrer l'influence de Pékin, le soutien bipartisan garantissant la continuité malgré les changements de dirigeants à Washington.