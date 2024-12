Tunisie: Sfax - Une licence appliquée en gestion touristique

La création d'une licence appliquée en gestion touristique vise à renforcer les compétences dans le secteur et à créer de nouvelles opportunités d'emploi, tout en répondant aux besoins spécifiques de la région de Sfax.

Un accord de partenariat a été récemment signé à Sfax, entre l'Union régionale des agences de voyages et du tourisme du Centre-Sud et l'Université de Sfax. Cet accord marque une étape décisive pour le développement du secteur touristique dans la région, en introduisant une licence appliquée en gestion touristique.

Cette licence vise à renforcer les compétences dans le secteur et à créer de nouvelles opportunités d'emploi, tout en répondant aux besoins spécifiques de la région de Sfax. Ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation du tourisme local en favorisant la montée en compétences des jeunes diplômés.

Former des compétences capables d'exceller

La cérémonie de signature, qui s'est tenue sous l'égide du directeur général du Tourisme, a réuni de nombreux acteurs clés : le président de l'Université de Sfax, des membres du bureau exécutif de l'Union régionale des agences de voyages et du tourisme du Centre-Sud, ainsi que des responsables, professionnels et universitaires. Interrogé à ce sujet, le président de l'Union régionale des agences de voyages et du tourisme du Centre-Sud et directeur général d'une agence de voyages, Kamel Ben Mabrouk, a souligné l'importance de cette initiative et a déclaré : «J'ai choisi Sfax comme région pilote pour cette initiative et l'Université de Sfax comme partenaire en raison de son statut de ville universitaire et estudiantine. Cette licence appliquée permettra non seulement de créer des emplois, mais aussi de former des compétences capables d'exceller dans les multiples spécialités du secteur touristique».

Vers une insertion professionnelle réussie

Ben Mabrouk a, d'autre part, mis en avant l'impact stratégique de cette licence, qui couvre un large éventail de spécialités liées au tourisme. Selon lui, cette formation contribuera à élever le niveau professionnel dans le secteur et à offrir des opportunités intéressantes aussi bien sur le marché de l'emploi en Tunisie qu'à l'international. Les agences de voyages jouent également un rôle central dans l'encadrement des étudiants, notamment à travers des stages pratiques dans des agences ou hôtels partenaires. Ces expériences concrètes constituent un tremplin vers une insertion professionnelle réussie, renforçant ainsi l'attractivité de la formation.

Ben Mabrouk a rappelé que chaque ville tunisienne possède des richesses et spécificités qui méritent d'être valorisées. « Notre objectif est de faire de Sfax un pôle de formation et de production de compétences, créant ainsi une valeur ajoutée significative pour le développement du secteur touristique», a-t-il conclu.