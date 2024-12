Afrique: Cardiologie interventionnelle - Abidjan, coeur battant des 3e Journées africaines

Sous le thème « Challenges et avancées de la cardiologie interventionnelle en Afrique subsaharienne », Abidjan a accueilli la 3e édition des Journées africaines de cardiologie interventionnelle (JACFI).

Cet événement majeur, initié par la Société ivoirienne de cardiologie en partenariat avec l'OGRAM et l'ASCAOC, rassemble depuis le 29 novembre 2024, des spécialistes de 15 pays pour réfléchir et agir face aux maladies cardiovasculaires, un fléau en constante progression en Afrique.

Une mobilisation internationale d'experts et d'institutions

L'ouverture officielle, placée sous l'égide du ministère ivoirien de la Santé, a mis en lumière l'engagement d'un panel d'experts internationaux et de partenaires institutionnels. Le professeur Roland Guetta, président du groupe de recherche en cardiologie, a souligné l'importance de cette plateforme pour améliorer la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Afrique.

Le professeur Samba Amadou, directeur général de la Santé, a insisté sur l'urgence d'une réponse collective et adaptée à la transition épidémiologique en cours. « Les maladies cardiovasculaires sont désormais la première cause de mortalité sur le continent. Une action concertée et durable est impérative pour inverser cette tendance », a-t-il martelé.

Ce rendez-vous scientifique propose un programme riche et varié notamment des conférences et ateliers pratiques pour partager les dernières avancées en cardiologie interventionnelle, des formations ciblées afin de renforcer les compétences locales et campagnes de sensibilisation axées sur la prévention des risques cardiovasculaires. Miser sur des infrastructures modernes pour des soins de qualité.

Les organisateurs ont mis en avant l'importance d'un réseau d'infrastructures médicales modernes pour soutenir ces efforts. En Côte d'Ivoire, des salles de cathétérisme cardiaque et autres centres spécialisés sont en cours de construction, dans le but d'offrir des soins conformes aux normes internationales, y compris dans les zones rurales.

Le professeur Guetta a encouragé une coopération accrue entre les pays africains et a salué les campagnes de sensibilisation qui permettent de diagnostiquer les maladies cardiovasculaires à un stade précoce, évitant ainsi des décès évitables.

Un avenir prometteur pour la santé cardiovasculaire en Afrique

Lors de la clôture, le représentant du ministre de la Santé, M. Mamadou Samba, a livré un message porteur d'espoir : « Ces journées doivent symboliser un tournant décisif dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires en Afrique. Ensemble, travaillons à bâtir un système de santé où la prévention et les soins de qualité deviennent des piliers du développement durable. »

Avec une ambition affirmée et des actions concrètes, cette 3e édition des JACFI positionne Abidjan comme un acteur clé dans la transformation de la santé cardiovasculaire sur le continent.