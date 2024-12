Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo désignée candidate du Mgc, son parti

L'ex première dame, désormais porte-flambeau de sa formation politique aux joutes électorales prochaines, a présenté, le samedi 30 novembre, à la première convention de sa formation politique à Moossou, sur la terre de ces ancêtres, son modèle de développement de la Côte d'Ivoire.

Elle prend la résolution de défendre crânement le Mouvement des générations capables ( Mgc) à scrutin présidentiel d'octobre 2025. Simone Gbagbo a pris cet engagement après sa désignation, le samedi 30 novembre, comme la candidate officielle son parti politique. C'était à Moossou, à la faveur de la première convention de sa formation politique.

L'ex-Première dame a indiqué que sa décision de briguer la magistrature suprême dénote de sa volonté de révolutionner les choses avec une nouvelle mode de gouvernance dédiée à l'amélioration des conditions de vie des populations et une Côte d'Ivoire plus prospère. « J'ai accepté d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que je crois profondément que chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition, est capable, s'il le veut vraiment, de transcender toutes les sortes d'épreuves pour rêver, pour créer, pour bâtir et pour réussir.

Je voudrais vous faire une offre audacieuse : celle de construire une Côte d'Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère, dans une Afrique décomplexée, développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous. Cette Côte d'Ivoire-là, je la bâtirai avec chaque Ivoirien. Nous la bâtirons ensemble. Elle est fondée sur trois piliers essentiels : la réconciliation nationale, la transformation et la souveraineté », s'est-elle engagée.

Simone Gbagbo, devant une foule mobilisée, enthousiaste, qui a dansé et chanté et improvisé des chansons pour louer sa résilience, son courage et sa combativité en tant que femme politique, a dit rêver d'une Côte d'Ivoire où chaque citoyen se sentira respecter et valoriser. « La réconciliation est un engagement, une décision incontournable », a-t-elle insisté.

La présidente du Mgc, déclinant quelques pans de son projet, a dit, si d'aventure elle est élue au sortir de cette compétition électorale, de mettre en place des mécanismes concrets de justice, de vérité et de réparation pour que les blessures se cicatrisent. Pour elle, dans cette dynamique, il est indispensable « de voter rapidement une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques et / ou militaires et pour permettre aux exilés de revenir dans leur pays. Il est tout aussi indispensable ».

Elle a aussi promis mettre en place une Autorité de l'état civil pour solutionner durablement la crise de l'état civil en Côte d'Ivoire et mettre fin à tous les trafics liés aux documents administratifs et de voyage. Toujours au titre de sa vision, Simone Gbagbo a fait, en outre, le voeu de créer une autorité du foncier rural et urbain dont la mission sera de trouver une solution au grave trafic sur nos terres afin que chaque Ivoirien qui en détient puisse avoir, avec le soutien de l'État, un document de propriété.

Elle a déclaré que la souveraineté de la Côte d'Ivoire sera l'un de ses combats les farouches. « La souveraineté, entendue comme la capacité de la Côte d'Ivoire à définir librement ses priorités et à prendre des décisions autonomes dans les domaines politique, économique, social et culturel, constitue une pierre angulaire de notre modèle de développement.

Ce choix vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur, et à garantir », a-t-elle expliqué. Simone Gbagbo a également pris la résolution de doter d'une administration moderne et efficace, avec digitalisation générale du système de gouvernance qui permettra de dématérialiser les procédures administratives et de simplifier l'accès aux services publics.

Le porte-étendard du Mgc à l'élection présidentielle, a salué les responsables du Mgc de leur confiance placée en sa personne. Elle a exprimé sa gratitude à ses parents de s'être mobilisés pour être témoins du pari que leur " fille" a pris avec l'histoire.