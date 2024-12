Tunisie: EST-JSO (2-0) - Rodrigues persiste et signe !

L'avant-centre brésilien a retrouvé ses sensations de buteur.

Forts de leur large victoire remportée mardi dernier face à Djoliba en C1 africaine, les "Sang et Or" ont replongé, hier, dans l'ambiance du championnat avec la volonté d'enchaîner par un autre succès dans la perspective de trouver la vitesse de croisière tant attendue.

En face, la JSO qui reste sur trois matchs nuls consécutifs, donnait l'impression de venir à Radès avec la modeste ambition de s'en sortir avec les moindres dégâts. Une chose est sûre : les Omranais ont subi de plein fouet le rythme imposé par leurs hôtes, se contentant de jouer le bloc bas et créant le surnombre dans leur moitié du terrain.

Et à vrai dire, le bloc défensif des Omranais a compliqué, une demi-heure durant, la tâche des attaquants espérantistes qui ont cherché par tous les moyens à trouver des issues menant aux filets de Montassar Essid. Et s'il y a un attaquant "sang et or" qui s'est montré particulièrement créatif, c'est bel et bien Elias Mokwana, qui a ouvert plus d'une brèche depuis le couloir droit, à l'instar de la fois où il a centré pour Bouguerra, à son tour de servir Konaté dont le tir frôla le montant droit de la cage de Montassar Essid (24').

Et à force de mener un pressing haut sur leur adversaire, les "Sang et Or" ont fini par obtenir gain de cause quand, parti sur la gauche, le centrage de Konaté touche la main d'un défenseur de la JSO. L'arbitre siffla un penalty, transformé par Rodrigo Rodrigues (31').

L'appétit vient en marquant...

De retour des vestiaires, les Espérantistes ont repris les débats au même rythme, sans trop forcer tout de même. Outre qu'ils ont un déplacement à faire en Angola ce vendredi où ils affronteront Sagrada Esperança en C1 africaine, la JSO n'a rien entrepris.

Par ailleurs, les "Sang et Or" n'ont eu aucune difficulté à doubler la mise quand, servi en pleine surface de réparation par Hamza Jelassi, Rodrigo Rodrigues prit le temps de contrôler sa balle avant d'adresser un tir puissant et cadré qui laissa coi le portier omranais, Montassar Essid (56').

Pour la suite des débats, les Espérantistes n'avaient qu'à gérer tranquillement leur confortable avantage au score.

Quant à Rodrigues, il a retrouvé au bon timing ses sensations de buteur au moment où on a le plus besoin de lui, à une période qui connaît l'absence de deux avants, Belaïli et Sasse.