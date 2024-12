Tunisie: Ligue 1 - 10e journée - Le CSS avec autorité

Les Sfaxiens corrigent Soliman au Cap Bon et grimpent davantage au classement. Quant à l'USM, elle rate le coche en butant sur une coriace ESZ. Enfin, l'ESM se donne de l'air au classement et enfonce un peu plus l'EGSG figé dans le magma de la hiérarchie.

Avec la première défaite du Club Africain, battu au Bardo par le Stade Tunisien, l'occasion était propice pour plus d'un candidat aux premières loges de passer devant, le cas pour l'USM et l'ESZ, ou du moins recoller aux basques des meneurs, et là, ça concerne en l'état l'EST et le CSS. Bref, la redistribution des cartes, grâce à la production bardolaise, devait donc donner des ailes à certains concurrents traditionnels, pour la plupart avides de rachat, tel l'autre postulant incontournable étoilé qui rattrape le temps perdu, enchaîne et revient au triple galop ces derniers temps, après une entame de parcours pourtant poussive.

De prime abord, le CSS a semble-t-il retenu la leçon de ses récents errements en C3 et a pris le match face à l'AS Soliman par le bon bout. Prenant carrément le taureau par les cornes, les Sfaxiens ont foulé le terrain du stade municipal de Soliman en conquérants. Pas le temps de jauger l'adversaire donc et voilà que les Cap-bonais sont menés par un but précoce signé Achref Habbassi. Pas de round d'observation à Soliman puisque Habbassi va récidiver vers le quart de jeu. Le réacteur sfaxien est en feu et Soliman est en panique, surtout que pour ne rien arranger, la pointe camerounaise Roche Foning s'est fait expulser. Ça semble donc mal embarqué pour Soliman, le temps pour l'avant nigérian Musa Victor de réduire le score vers l'heure de jeu et d'entretenir par là même l'espoir pour les Cap-bonais. Par la suite, le dernier quart d'heure va tourner à l'avantage du CSS, endurant à souhait. A dix minutes de la fin, Youssef Becha puis Hazem Haj Hassan vont mettre fin aux espérances de Soliman.

Passons à présent au «pré-purgatoire» ou la zone rouge, selon le qualificatif utilisé. A Métlaoui, l'ESM, pourtant non encore exposée au classement, vu sa marge sécurisante par rapport à son adversaire du jour avant le coup d'envoi, s'est fait surprendre par l'EGS Gafsa dès le quart d'heure de jeu par un but de Yasser Taleb. Le match est lancé assez tôt, en attendant la réaction des Miniers, une réaction qui arrivera en seconde période, vers l'heure de jeu par le milieu sénégalais Cherif Bodian. Galvanisée par ce but, l'Etoile Sportive de Métlaoui va porter l'estocade à vingt minutes de la fin grâce à Ahmed Bouassida.

Enfin, le grand format du dimanche entre l'USM et l'ESZ, avec pour point d'orgue et enjeu le leadership, a laissé les puristes sur leur faim, alors que l'occasion était propice pour les Bleus tout comme pour les Zarzissiens de prendre le pouvoir en cas de victoire. Doublement frustrant pour les gars du Ribat tenus en échec dans leur fief du Mustapha-Ben Jannet, alors que l'ESZ peut positiver et se contenter d'une parité en terrain forcément hostile.