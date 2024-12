Tunisie: Réussite médicale à l'hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte

L'hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte a enregistré, en fin de semaine dernière, une nouvelle réussite médicale consistant à activer l'alerte de coagulation chez une jeune femme ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) sévère, sauvegardant la vie de la patiente en un temps record.

La directrice régionale de la santé à Bizerte, Selma Mechrgui, a souligné à l'Agence TAP que l'équipe médicale et paramédicale multidisciplinaire des services des urgences, de radiologie et des soins intensifs de l'hôpital universitaire Habib Bougatfa, en collaboration avec une neurologue et le service de neurochirurgie de l'Institut national de neurologie Mongi Ben Hamida, a réussi, après une intervention urgente et efficace, à sauver la vie de la patiente (44 ans) qui avait subi un AVC sévère.

L'alerte de coagulation a été activée et réussie, et la patiente se trouve actuellement en soins intensifs sous surveillance médicale, son état étant stable.

Mechergui a souligné que de telles interventions réussies font partie d'un programme de prise en charge précoce des AVC, pour lequel des protocoles spécifiques ont été établis dans le service des urgences.

Ce programme comprend, notamment, un axe de formation continue pour les cadres médicaux et paramédicaux, ainsi qu'un partenariat avec le service de neurochirurgie de l'Institut de neurologie de Tunis.

A noter que l'hôpital universitaire Habib Bougatfa a été reclassé et transformé en établissement public de santé.

Il a récemment fait l'objet d'une visite de travail non annoncée du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et du gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, au cours de laquelle ils ont suivi l'avancement du projet d'extension du service des urgences, d'un coût estimé à 4,5 millions de dinars, en insistant sur la nécessité d'accélérer les travaux et de fournir les ressources humaines nécessaires pour garantir des services médicaux de qualité.