Algérie: Assurance des exportations - CAGEX signe plusieurs protocoles de coopération avec des institutions de différents pays

ALGER — La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX) a signé, lundi à Alger, plusieurs accords et protocoles de coopération avec des banques et des compagnies d'assurance spécialisées dans le commerce extérieur de différents pays arabes, africains et musulmans, visant à renforcer le partenariat dans ce domaine.

La signature des accords, qui portent principalement sur l'échange d'informations commerciales relatives aux marchés et aux opérateurs économiques, a eu lieu en marge des travaux de la 14e Assemblée générale annuelle de l'Union des assureurs et réassureurs des risques commerciaux et non commerciaux des pays de l'Organisation de la coopération islamique (Aman).

La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du ministre des Finances, M. Laaziz Faid, en présence du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Mohamed Boukhari, et du gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Salah Eddine Taleb.

Le premier protocole de coopération a été signé entre CAGEX et la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE), par M. Zohir Laiche, PDG de CAGEX, et M. Khalid Khalafalla, pour la SIACE. Ce protocole porte sur la réassurance des crédits déjà garantis par CAGEX, notamment pour les grands risques commerciaux, selon les explications de M. Laiche.

Le deuxième protocole a été signé entre CAGEX et la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation (DHAMAN), portant sur "l'échange d'informations commerciales liées aux marchés et aux opérateurs économiques".

En outre, la CAGEX a signé d'autres protocoles de coopération avec la Banque saoudienne d'import-export (Saudi EXIM bank), la Banque malaisienne d'import-export (EXIM Bank of Malysia), et l'institution omanaise de crédit (Sultanat d'Oman). Un autre protocole de coopération a été paraphé également entre CAGEX et la Banque nigériane d'import-export (NEXIM).

Fondée en 1996, la CAGEX constitue un élément clé du cadre institutionnel de promotion des exportations hors hydrocarbures en Algérie. Son capital social, s'élevant à 10 milliards de DA, est réparti à parts égales entre 10 actionnaires, incluant des banques, des compagnies d'assurance publiques et le Trésor public.

35 milliards de dollars : valeur de l'assurance des exportations par les membres de AMAN

Dans une déclaration à cette occasion, le secrétaire Général de l'Union AMAN, Khalid Khalafalla, a révélé l'augmentation continue du chiffre d'affaires des crédits commerciaux dans les pays membres de l'OCI. "En 2023, le chiffre d'affaires des membres de l'Union a atteint près de 50 milliards de dollars en assurances", a-t-il précisé.

Le responsable a précisé que la majeure partie de ce montant, "soit 35 milliards de dollars, concerne l'assurance des exportations", affirmant que "ces chiffres sont encourageants". "Nous aspirons à augmenter davantage ce chiffre d'affaires en 2024 et 2025 avec l'adhésion de nouveaux membres", a-t-il dit.

Fondée en 2009, l'Union "Aman" est un forum professionnel réunissant des sociétés d'asurance et de réassurance conte les risques commerciaux et non commerciaux dans les pays membres de l'OCI. Son objectif est d'unifier les efforts et de promouvoir un cadre commun pour ces institutions. La CAGEX en est un membre fondateur.

Les travaux de l'Assemblée générale, qui se tiennent sous le thème "Renforcer l'assurance crédit et le commerce en Afrique et dans les pays arabes et islamiques", offrent l'opportunité d'échanger des connaissances, de renforcer les partenariats et d'explorer de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion des risques et les services d'assurance dans la région, selon les organisateurs.

Il s'agit pour les participants de rechercher des moyens de renforcer la coopération régionale en vue d'assurer la durabilité dans le monde, d'étudier le rôle de l'assurance crédit dans la promotion des échanges commerciaux et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que l'importance de l'information crédit dans l'atténuation des risques et l'amélioration des processus de recouvrement des créances commerciales.

Le programme de cette assemblée générale comprend plusieurs sessions et groupes de travail qui examineront divers sujets liés à l'assurance des risques commerciaux, à la coopération internationale, au rôle de l'assurance crédit dans le soutien aux ODD et au potentiel du commerce arabo-africain.