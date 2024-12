Algérie: Le Directeur général de la Protection civile en visite officielle en République tchèque

ALGER — Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, accompagné d'une délégation de cadres centraux, a entamé une visite officielle en République tchèque, à l'invitation de son homologue le général Vladimir Vlitchik, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

Le directeur général de la Protection civile le colonel Boughlef a été reçu par le responsable tchèque avec lequel il a abordé les moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expertises dans le domaine de la gestion des catastrophes, précise la même source ajoutant que le Colonel Boughlef a invité son homologue tchèque à visiter l'Algérie, ajoute le communiqué.

La délégation algérienne présentera également un exposé sur "la structure organisationnelle et les missions de la direction générale de la protection civile algérienne et l'unité nationale d'instruction et d'intervention, le Centre national de coordination opérationnelle et le mode d'organisation et de coordination des opérations de secours lors des grandes catastrophes, mettant en exergue l'expérience algérienne dans la gestion des catastrophes et les efforts de l'Etat dans la prise en charge des victimes, en prenant comme exemple les incendies de forêts et les récentes inondations", conclut le communiqué.