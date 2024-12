Angola: Un acteur défend la dynamisation entrepreneuriale des ARTs scéniques

Huambo (Angola) — Le coordinateur général du Festival angolais de théâtre de monologues (FAMO), Nelson Pedro Nhanga, a défendu dimanche, la dynamisation des actions entrepreneuriales avec les arts scéniques, pour réduire le chômage et combattre la pauvreté dans la classe.

Le responsable intervenait à la clôture du FAMO, ouvert le dimanche 1er novembre, dans la ville de Huambo, avec l'objectif de contribuer à la moralisation de la société, avec l'exhibition de pièces théâtrales appelant à la récupération des valeurs morales, civiques, éthiques et culturelles.

Le coordinateur a dit qu'il était possible de promouvoir le développement durable avec les arts scéniques et, par conséquent, de transformer la condition sociale et économique de la classe.

Nelson Nhanga a souligné que les artistes devaient être résilients et engagés dans la responsabilité sociale, pour promouvoir le développement, par l'appréciation de la culture et le respect des us et des coutumes.

L'événement a compté avec la participation, du genre monologue, des provinces de Bengo, Benguela, Bié, Cuando Cubango, Cuanza-Sul, Huambo, Huíla, Luanda, Uige et Zaire.