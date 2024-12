Angola: Le pays et les Etats-Unis analysent la coopération

Luanda — L'approfondissement des relations politico-diplomatiques entre l'Angola et les États-Unis et l'augmentation des investissements américains en Angola ont été analysés lundi, à Luanda, au cours d'une rencontre entre le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et la sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires africaines, Mary Catherine Molly Phee.

Les deux entités se sont rencontrées au siège de la diplomatie angolaise, au centre de Luanda, le jour prévu pour le début de la visite d'État de 72 heures du Président américain Joe Biden en Angola.

Lors de la réunion, les questions régionales et mondiales ont également été analysées en mettant l'accent sur la résolution pacifique des conflits et les derniers développements en matière de dialogue permanent dans l'est de la République démocratique du Congo.

Ils ont aussi souligné le rôle joué par le Président de la République, João Lourenço, en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, en raison de son engagement en faveur de la pacification du continent.

Au cours de l'entretien, la sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires africaines s'est dite "profondément émue" par la dynamique que la diplomatie angolaise est en train de créer pour résoudre la question de la paix et de la sécurité en Afrique et en particulier le conflit à l'est de la RDC.

Molly Phee est une diplomate américaine de carrière qui joue un rôle de leadership sur la scène internationale.

En tant que sous-secrétaire d'État américaine chargée des Affaires africaines, elle dirige les efforts du Département d'État américain pour dialoguer avec les pays africains sur un large éventail de questions, notamment les relations diplomatiques, le développement économique, la paix et la sécurité, ainsi que la promotion de la démocratie et des droits de l'homme.

Elle est donc considérée comme une « figure clé » dans l'élaboration de la politique américaine à l'égard du continent africain, promouvant la coopération bilatérale et multilatérale.