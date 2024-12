Angola: Arrivée du Président Joe Biden au pays

Luanda — Le Président américain Joe Biden est arrivé à Luanda lundi après-midi pour une visite d'État de trois jours, axée sur la consolidation du partenariat stratégique.

L'avion officiel «Air Force One », le mythique 747 bleu et blanc transportant le Président américain, a atterri à 17h30 à l'aéroport international 4 de Fevereiro.

Joe Biden, qui visite l'Angola à l'invitation de son homologue João Lourenço, a été reçu au complexe présidentiel de l'aéroport international 4 de Fevereiro par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

Le chargé d'affaires et ambassadeur intérimaire des Etats-Unis en Angola, James Story, l'ambassadeur angolais aux Etats-Unis, Agostinho Van-Dúnem, ainsi que d'autres personnalités du Gouvernement angolais et de l'Administration américaine ont aussi accueilli le Président américain à son arrivée.

La visite du Président américain démontre le rôle de l'Angola en tant que leader régional et réaffirmera la véritable transformation des relations entre les deux États.

Les deux pays travaillent ensemble pour relever des défis urgents et cruciaux, tels que l'amélioration des infrastructures en Afrique et l'augmentation des opportunités économiques et du développement durable sur le continent.

L'expansion des technologies et de la coopération scientifique, le renforcement de la paix et de la sécurité et le renforcement de la sécurité alimentaire sont également d'autres priorités définies par les parties dans leur relation stratégique.

Cette visite permettra d'évaluer l'efficacité des accords existants et de planifier de nouveaux domaines d'investissement, en impliquant surtout le secteur privé.

Au cours de cette visite de trois jours, le point culminant sera une réunion avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço, le mardi, pour discuter de la stratégie future des relations de coopération bilatérale.

Le même jour, le Président Biden visitera le musée de l'esclavage, où il prononcera un discours axé sur la force et la pertinence des relations des États-Unis avec l'Angola et l'Afrique en général en vue de relever un large éventail de défis mondiaux.

Situé à Morro da Cruz, dans la ville de Luanda, le musée national de l'esclavage est un important site du patrimoine culturel angolais qui a pour vocation de préserver la mémoire collective des 500 ans d'esclavage auxquels les Angolais ont été soumis.

Inauguré en 1997, ce musée est rempli d'objets de grande valeur historique qui préservent et racontent la longue histoire de l'esclavage en Angola.

Mercredi, Joe Biden se rendra dans la province de Benguela, où il découvrira l'usine du groupe Carrinho et visitera le port de Lobito, une infrastructure importante du corridor de Lobito.

Fondé le 24 mars 1928, le port est l'un des plus grands complexes portuaires du pays.

Le port est le terminus du chemin de fer de Benguela, qui achemine des marchandises depuis la ville de Tenque, en République démocratique du Congo.

L'agenda du Président Joe Biden à Benguela prévoit également la participation au Forum d'affaires Angola/États-Unis.

Le Président américain quittera le pays mercredi à partir de l'aéroport de Catumbela, dans la province de Benguela.

Relations bilatérales

L'Angola et les Etats-Unis sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et une coopération qui se sont développées de manière significative au cours des 30 dernières années, conduisant à la signature de divers instruments juridiques dans les domaines social, commercial et des affaires.

Le rapprochement avec les Américains a fait de l'Angola le troisième créancier des États-Unis, avec une dette qui a augmenté de 223 % au cours des sept dernières années.

L'arrivée de João Lourenço au pouvoir en 2017 a conduit à une redéfinition des priorités du pays en termes de relations avec les principales puissances mondiales, avec une approche plus ouverte vis-à-vis des États-Unis d'Amérique.

La visite de Joe Biden est donc une nouvelle fenêtre pour attirer de nouveaux investisseurs américains, qui peuvent profiter de l'amélioration de l'environnement des affaires en Angola pour diversifier leurs investissements.

On espère qu'avec cette mission d'État, les deux pays trouveront des plateformes de compréhension adaptées à la réalité de leurs peuples respectifs, capables d'apporter des avantages mutuels et de diversifier la coopération existante.

Actuellement, la coopération entre les deux pays a son cadre juridique basé sur un accord général qui opère dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale du pays, avec une forte présence dans les domaines de l'infrastructure, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, des médias, du transport, de la sécurité alimentaire, entre autres.