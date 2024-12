Angola: Profil du Président américain Joe Biden

Luanda — Joseph Robinette Biden Jr, premier homme d'État américain à fouler lundi le sol angolais, est connu sous le nom de Joe Biden.

C'est un homme politique américain qui a eu une longue carrière au Sénat, et qui est le 46ème Président des Etats-Unis depuis 2021.

Joe Biden est membre du Parti démocrate et a servi le pays en tant que 47e vice-président (de 2009 à 2017) du Président américain de l'époque, Barack Obama, après avoir représenté le Delaware au Sénat américain de 1973 à 2009.

Carrière politique

Joe Biden est entré en politique dans les années 1970 et a été réélu plusieurs fois au poste de sénateur.

Il s'est lancé dans la politique après avoir brièvement exercé le droit dans un grand cabinet, et a même brigué et remporté un siège au conseil du comté de New Castle.

Joe Biden s'est présenté au Sénat après qu'aucun autre démocrate n'eut exprimé le souhait de défier le républicain sortant. À l'âge de 29 ans, il est devenu la deuxième personne la plus jeune jamais élue au Sénat.

Tout au long de sa carrière de sénateur, Biden s'est distingué par sa présence dans les débats sur les affaires internationales et sa grande capacité à négocier des solutions entre son parti et l'opposition.

Il a manifesté son intérêt pour la présidence des États-Unis en 1988 et en 2008, mais a retiré sa candidature. Il a été invité par Barack Obama à devenir son vice-président, après quoi il a organisé sa candidature pour battre Donald Trump lors des élections présidentielles de 2020.

À l'approche de la campagne pour l'élection présidentielle de 2020, le nom de Joe Biden est apparu comme une alternative solide pour représenter le Parti démocrate. L'objectif était d'empêcher la réélection du républicain Donald Trump. La candidature de Joe Biden a été officialisée en avril 2019.

Après un faible départ lors des primaires démocrates pour l'élection de 2020, Joe Biden a consolidé son nom auprès de l'électorat noir et du centre, en battant l'ultra-progressiste Bernie Sanders.

Dans la course contre Donald Trump, qui a connu une participation record, Biden est devenu le président le plus voté de l'histoire des États-Unis en chiffres absolus, aux côtés de sa vice-présidente, Kamala Harris.

L'élection présidentielle américaine de 2020 a été très serrée et Joe Biden a battu Donald Trump avec plus de 81 millions de voix, tandis que Donald Trump a reçu plus de 74 millions de voix. L'élection présidentielle aux États-Unis n'est pas déterminée par le nombre total de voix, mais par le nombre de délégués remportés au sein du collège électoral.

Joe Biden a remporté 306 délégués, tandis que Donald Trump en a obtenu 232. Joe Biden a donc été élu 46e président des États-Unis et a pris ses fonctions le 20 janvier 2021.

L'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, en plus d'honorer une carrière politique et personnelle marquée par la persévérance face à l'adversité, représente également le retour du Parti démocrate à la tête du pays.

La famille

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Fils aîné de Joseph Robinette Biden Senior et de Catherine Eugenia Biden, il est issu d'une famille d'origine irlandaise et aisée.

Son père était représentant commercial pour la compagnie pétrolière Amoco, mais il a perdu son emploi en raison de la récession aux États-Unis après la fin de la seconde guerre mondiale.

La famille a dû s'installer chez les parents de Jean. Peu après, les Biden ont quitté l'État de Pennsylvanie pour s'installer dans le Delaware, où Joe Biden a trouvé un emploi dans la vente de voitures d'occasion.

Son fils (Joe Biden) se souvient toujours de son père, décédé en 2002, comme d'une personne qui n'a jamais abandonné, enseignant à ses enfants qu'« un homme ne se mesure pas au nombre de fois où il est renversé, mais à la vitesse à laquelle il se relève ».

Joe Biden a vécu à Scranton pendant quelques années, mais durant son enfance, il a vécu à Mayfield, dans le Delaware. Il a étudié dans les écoles locales et a obtenu un diplôme d'histoire et de sciences politiques à l'université du Delaware en 1965.

Il a également étudié le droit à l'université de Syracuse, où il a obtenu son diplôme en 1968. L'année suivante, il a été admis au barreau du Delaware.

Sa jeunesse coïncide également avec la guerre du Viêt Nam. Biden a été réformé de l'armée américaine car, en plus d'être inscrit à l'université, il souffrait d'asthme.

L'homme politique adorait le sport et était l'un des meilleurs joueurs de football américain de son école. Il a réussi à mener son équipe à une saison sans défaite dans le championnat de l'État, mais ses notes n'étaient pas à la hauteur de sa brillance sur le terrain. Parmi ses amis de l'époque, on se souvient davantage de lui pour son leadership et son charisme que pour son excellence académique.

Alors qu'il étudie les sciences politiques et l'histoire à l'université du Delaware, Biden voyage avec des amis aux Bahamas, où il rencontre Neilia Hunter, qu'il épousera deux ans plus tard, en 1966. Après avoir obtenu son diplôme, il entre à l'université de Syracuse, la même université que Neilia, pour y étudier le droit.

Quelques semaines avant de devenir sénateur, Joe Biden perd sa première femme, avec laquelle il a eu trois enfants, et sa fille dans un accident de la route.

Veuf, il envisage de démissionner pour s'occuper de ses enfants, mais le président du Sénat l'en dissuade. Comme son père, il prendrait la relève. Il décide de rester près de ses parents à Delaware et de faire l'aller-retour en train à Washington pour travailler au Sénat et voir Hunter et Beau tous les jours.

Cinq ans après la tragédie, Joe Biden s'est remarié avec Jill Tracy, enseignante et docteur en sciences de l'éducation. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par le frère de Joe. Selon Joe Biden, Jill a renouvelé sa passion pour la vie et la politique. Ils ont une fille, Ashley, née en 1981.

En 2015, Joe Biden est confronté à une autre tragédie familiale, il a perdu son fils aîné, Beau, après une longue bataille contre un cancer du cerveau.