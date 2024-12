Tanzanie: Le pays à la 7ème conférence des administrations maritimes en Tanzanie

Luanda — L'Angola a participé du 29 au 30 novembre, à Dar es Salaam, en Tanzanie, à la 7ème conférence et assemblée générale de l'Association des Administrations Maritimes Africaines (AAMA), dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de l'Association de Gestion portuaire de l'Afrique Orientale et Australe (PMAESA).

Selon un communiqué de presse du Port de Luanda, l'Angola était représenté par une délégation conduite par l'administration de l'Agence maritime nationale (AMN) et des représentants de l'Association des ports angolais (APANG) et des entreprises portuaires de Luanda, Namibe et Cabinda.

La réunion a analysé des questions de grande importance pour le secteur, en particulier la décarbonisation du transport maritime international, le renforcement des capacités, le financement durable du transport maritime en Afrique, ainsi que la formation pour les défis futurs dans le domaine maritime.

En marge de l'événement, qui s'est déroulé sous le thème « Naviguer dans l'avenir du secteur maritime africain : collaboration en matière de technologie et d'innovation pour renforcer la sécurité, la sûreté, la décarbonisation et un environnement marin plus durable », une foire a été organisée pour présenter les produits du secteur portuaire.

L'Angola était présent à la foire avec un stand de l'entreprise Cabinda Port, qui a été visité par l'ambassadeur angolais en République de Tanzanie, Sandro Renato de Oliveira.

À cette occasion, le président du conseil d'administration du port de Luanda, Alberto Bengue, a réaffirmé la nécessité d'équiper l'institution de technologies alignées sur la numérisation pour l'efficacité du secteur.

Le président du conseil d'administration du port de Cabinda, José Kuvingua, a souligné le rôle crucial de la décarbonisation et l'importance des femmes dans le secteur portuaire.

José Kuvinga a également souligné la nécessité d'une plus grande inclusion des femmes dans le secteur et la formation du personnel pour le développement durable du transport maritime.

Pour sa part, le Premier ministre tanzanien, Doto Biteki, a réaffirmé son engagement envers les administrations maritimes africaines à mener des initiatives visant à accroître la participation de l'Afrique au commerce mondial, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063 et à la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine.

Doto Biteki a souligné les progrès réalisés dans le port de Dar es Salaam (Tanzanie), qui a été modernisé à 99 %, permettant l'accès aux navires post-panamax.