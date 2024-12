Angola: Le New York Times exalte l'histoire des relations entre les États-Unis et le pays

Luanda — Le journal nord-américain "The New York Times" évoque dans son édition en ligne de dimanche la visite en Angola du Président Joe Biden, soulignant que dans la recherche de leurs racines, les noirs américains devraient se tourner vers l'Angola.

"Lorsque le Président Biden visitera le pays, à partir de lundi après-midi, il devrait mettre en lumière une grande partie du lien oublié entre l'Angola et les États-Unis, né de la traite transatlantique des esclaves", indique le rapport inséré dans le journal.

Ils se tenaient sur une plate-forme en béton tandis que les marchands d'esclaves rendaient leur jugement final, regardant vers l'ouest, vers un méandre du puissant fleuve Cuanza, où des horreurs inconnues les attendaient, souligne l'article dans ses premiers paragraphes.

Il ajoute que pour les ancêtres de millions d'Afro-Américains, ce marché aux esclaves de Massangano, un village d'Angola, était probablement le lieu où ils étaient vendus comme esclaves.

Le rapport souligne qu'il s'agissait d'un point de non-retour et que les historiens pensent que les ressortissants de la nation d'Afrique australe de l'Angola constituaient le plus grand nombre d'esclaves africains envoyés aux États-Unis, y compris les premiers arrivés à Point Comfort, en Virginie, en 1619.

Selon l'écrivain, cette histoire est passée largement inaperçue en Angola et aux États-Unis, où de nombreux Noirs américains font souvent des pèlerinages au Ghana et au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour retracer les voyages périlleux de leurs ancêtres, mais pas en Angola.

Il souligne que l'Angola essaie de changer cette situation et que le ministère du Tourisme développe une campagne mondiale pour souligner l'importance de Massangano et, en partenariat avec les États-Unis, a conçu une campagne pour réhabiliter le village et son patrimoine historique.

L'article du journal indique que "le président de l'Angola, João Lourenço, a demandé à son gouvernement de réparer le chemin de terre isolé menant à Massangano, qui devient impraticable en cas de fortes pluies".

Le gouvernement a demandé que le corridor du fleuve Cuanza soit déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO. "C'est de là que viennent les Afro-Américains", a déclaré Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministre du Tourisme de l'Angola", souligne le journal.

La visite du Président Biden au Musée national de l'esclavage, à Luanda, servira à souligner le lien entre les deux nations, né de l'esclavage, ajoute la publication.

Stephen Lubkemann, professeur d'anthropologie à l'Université George Washington, affirme dans son article que la grande majorité des Afro-Américains ont des ancêtres angolais.

Selon l'article, la délégation du Président Biden devrait comprendre Wanda Tucker, qui a retracé les ancêtres du premier navire qui a accosté à Point Comfort et a visité le pays à plusieurs reprises, ainsi que le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, le premier Africain-américain à occuper le poste.

Le rapport, qui comprend des témoignages d'historiens, d'universitaires et du directeur du Musée de l'esclavage, indique que Massangano est situé à l'intersection du plus grand fleuve d'Angola, le Cuanza, et d'un affluent important, et qu'il était le principal canal de transit du pays pour le trafic vers la côte.