Tunisie: Tourisme intérieur - Réductions exceptionnelles pour les Tunisiens dans les hôtels

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a annoncé une série de mesures exceptionnelles visant à stimuler le tourisme intérieur et rendre les destinations tunisiennes plus accessibles pour les citoyens. Ces initiatives, qui visent à renforcer le secteur touristique local, incluent des réductions substantielles sur les séjours pour les Tunisiens, notamment pendant les vacances scolaires.

Lors d'une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que le tourisme local avait enregistré une augmentation des flux touristiques d'environ 25 à 30 % ces dernières années. En réponse à cette tendance positive, le gouvernement met en place des mesures spécifiques pour encourager davantage de Tunisiens à explorer leur pays.

"Dans le cadre de l'objectif de relancer le tourisme intérieur, des réductions importantes seraient appliquées sur les coûts de séjour dans divers hôtels, sites touristiques... Cette mesure vise à encourager davantage de Tunisiens à découvrir les richesses de leur pays et à profiter des destinations locales à des prix plus attractifs. Ces promotions seront disponibles dans de nombreuses régions, en particulier pendant les périodes de haute affluence, comme les vacances scolaires", a-t-il souligné.

En plus des réductions tarifaires, le ministère met en place des campagnes de promotion ciblées pour sensibiliser le public tunisien aux avantages de l'exploration du patrimoine culturel et naturel de leur propre pays. "Ces campagnes s'appuieront sur des plateformes numériques simplifiées qui permettront aux voyageurs de réserver directement leurs séjours, éliminant ainsi les intermédiaires et réduisant les coûts supplémentaires", a encore précisé le ministre.

Tekaya a également mis en avant l'importance de l'innovation digitale pour promouvoir le tourisme intérieur et même à l'échelle internationale. "Des partenariats avec des influenceurs et créateurs de contenu seront établis pour maximiser l'impact des campagnes de promotion sur les réseaux sociaux et attirer encore plus de touristes locaux", a-t-il affirmé tout en insistant sur la nécessité de renforcer la visibilité des destinations tunisiennes et d'améliorer l'expérience des visiteurs grâce à des outils numériques de pointe.