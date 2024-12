Tunisie: Sofiane Tekaya - Faire de Gafsa une destination incontournable du tourisme culturel et responsable

Dans le cadre d'une visite officielle à Gafsa, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a dévoilé une série de mesures et de projets visant à dynamiser le secteur touristique local. Lors d'une déclaration accordée aux médias, le ministre a souligné l'importance de cette démarche qui s'inscrit dans une stratégie plus large pour valoriser le patrimoine de la région, stimuler l'artisanat local et renforcer le tourisme intérieur, tout en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement.

Le 6e Hub Design, un outil clé pour l'innovation artisanale

Moment phare de cette visite, l'ouverture officielle du Hub Design Gafsa marque un tournant pour l'innovation dans les métiers artisanaux en Tunisie. Ce centre, fruit d'une collaboration entre l'Office national de l'artisanat (Onat) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi), s'inscrit dans le cadre du projet Creative Tunisia, soutenu par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la coopération au développement.

Doté d'équipements modernes et d'un aménagement adapté, le Hub offre un environnement propice à la créativité et à l'innovation. "Ce Hub Design vise à établir des passerelles entre artisans, designers, créateurs et étudiants en art pour encourager la production d'objets artisanaux novateurs et adaptés aux besoins du marché. À travers cet espace, le ministère ambitionne de relancer le secteur de l'artisanat à Gafsa, en misant sur la synergie entre tradition et modernité", nous a précisé le ministre.

Il a ajouté qu'outre l'amélioration de la production locale, le Hub servira de plateforme pour promouvoir les produits artisanaux tunisiens sur les marchés nationaux et internationaux. Des campagnes de marketing sont prévues en partenariat avec des ambassades, des consulats et des organisations étrangères, afin de renforcer la visibilité des produits locaux.

Des journées promotionnelles en février pour redécouvrir Gafsa

Sofiane Tekaya a annoncé également l'organisation de journées promotionnelles dédiées à la région de Gafsa, prévues pour le mois de février 2025. "Ces journées offriront une opportunité unique de mettre en avant les atouts culturels et touristiques de la région, tout en impliquant les acteurs locaux.

Ces événements viseront non seulement à attirer des visiteurs, mais aussi à encourager une réflexion collective sur les moyens de préserver et valoriser le patrimoine culturel et naturel de Gafsa", a-t-il expliqué tout en insistant sur l'importance d'intégrer une approche durable dans toutes les initiatives, avec un accent particulier sur la réduction de l'impact environnemental.

Et dans la continuité de cette stratégie, le ministre du Tourisme a visité tôt dans la matinée trois sites emblématiques de Gafsa à savoir : la piscine romaine, le Borj de Gafsa et Dar Loungo. Ces lieux, véritables témoins de l'histoire et de la richesse culturelle de la région, feront l'objet d'une réhabilitation afin d'être réintégrés dans le circuit touristique local.

En effet, la piscine romaine, avec son architecture unique, témoigne du génie des civilisations anciennes ayant marqué la région. Le Borj, une forteresse historique, reflète quant à lui le rôle stratégique de Gafsa à travers les siècles. Enfin, Dar Loungo, un joyau architectural, est un symbole du patrimoine domestique et artisanal de la région.

Le ministère prévoit de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et des experts en patrimoine pour garantir une restauration respectueuse de l'histoire et de l'environnement de ces sites. "Ces efforts visent à transformer Gafsa en une destination de choix pour le tourisme culturel, tout en sensibilisant les visiteurs à la nécessité de préserver ce patrimoine", a-t-il souligné.

L'ensemble des projets présentés par le ministre Sofiane Tekaya s'inscrivent dans une vision de tourisme responsable et durable. Cette approche vise à réduire l'impact environnemental des activités touristiques tout en favorisant le développement économique des communautés locales.

"Ces initiatives contribueront certes à diversifier l'offre touristique tout en répondant aux attentes croissantes des visiteurs en matière d'écotourisme, mais elles témoignent aussi de la volonté de transformer la région en une destination incontournable, tant pour les visiteurs tunisiens qu'internationaux", a-t-il affirmé tout en ajoutant qu'en réhabilitant les sites historiques, en soutenant l'artisanat local et en promouvant des pratiques responsables, le ministère espère non seulement renforcer l'attractivité de Gafsa, mais aussi contribuer à une relance globale du tourisme tunisien.