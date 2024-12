Congo-Brazzaville: Donation - L'ONG américaine Labyrinth offre des produits pharmaceutiques à la DCSS

La remise du don a eu lieu le 2 décembre en présence du personnel de la Direction centrale des services de santé (DCSS) du ministère de la Défense nationale ; de son directeur et du coordonnateur technique, représentant national de l'organisation non gouvernementale (ONG) américaine Labyrinth.

Le don est composé des produits tels que des médicaments destinés à lutter contre les infections opportunistes dans le cadre de la prise en charge du VIH/sida, des intrants de laboratoire (tubes, aiguilles, gants, seringues...), également des ordinateurs pour loger les données informatisées dans le système sanitaire.

Alexis Mourou-Mouyoka, directeur central des services de santé du ministère de la Défense nationale, a déclaré que le Congo est engagé dans le programme de lutte contre le VIH/sida de la division de prévention du VIH du département d'Etat de la défense des Etats-Unis d'Amérique. « Nous savons qu'en matière des programmes de lutte contre les maladies, la fiabilité des données est un élément essentiel à l'orientation des stratégies de manière à rendre la lutte efficace.

C'est dans ce cadre que nous venons de bénéficier d'un appui de douze ordinateurs de bureau complets qui sont destinés au renforcement du système d'information sanitaire au niveau des services de santé des armées ; un système d'information sanitaire qui est naturellement connecté sur le système de santé sanitaire du Programme national de développement sanitaire », a-t-il fait savoir.

Il a précisé qu'en plus de ce lot d'ordinateurs, la prévention n'est pas mise de côté. C'est ainsi que ce lot contient également des préservatifs qui sont destinés à la sensibilisation dans le cadre de la prévention.

Pour sa part, le coordonnateur technique de l'ONG américaine, Rodric Bakoula, a rappelé qu'ils sont engagés avec la vision du DCSS et son équipe à relever primordialement le niveau de la ressource humaine dans les différentes structures de santé militaire, grâce aux formations et recyclage afin de mettre à niveau les prestataires sur le terrain.

L'ONG Labyrinth a ainsi formé 38 gestionnaires de cas à Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, lesquels viendront alléger et désengorger les médecins. Pour augmenter la capacité du personnel de santé dans la prise en charge et l'accompagnement psychologique des personnes vivant avec le VIH, les formations live sur les violences multiformes, couplées à l'index testing et la sauvegarde de l'enfant ont connu une participation de 72 agents de santé. Labyrinth a également formé cinq gestionnaires des données qui seront dispatchés dans les trois localités principales.

L'ONG formera et recyclera d'ici à la première quinzaine de janvier 2025 près de 40 relais communautaires en majorité militaire; lesquels relayeront avec les mots simples, justes et efficaces, accompagnés des supports thématiques, afin d'éduquer la population militaire et ses ayants droit sur les connaissances de base sur le VIH, l'importance de connaître son statut sérologique à temps, et sur la prise des ARV. Ce, pour que les Forces armées congolaises contribuent à l'atteinte des 3/95 de l'ONUSIDA au Congo.