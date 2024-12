Congo-Brazzaville: Message sur l'état de la Nation - La GAE se dit prête à accompagner les initiatives du président de la République

Le coordonnateur de Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, au cours d'un déjeuner de presse le 2 décembre à Brazzaville, a apprécié positivement le discours du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 28 novembre, devant le Parlement réuni en congrès, avant de faire un don d'ordinateurs à un échantillon de médias en ligne.

Le coordonnateur de la GAE a rappelé que le discours du chef de l'Etat prononcé à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République a été un haut moment pour remettre sur la table les problèmes liés à la composante jeune. Selon lui, le président de la République, une fois de plus, a placé la problématique à l'encadrement, à l'orientation et à la prise en charge des préoccupations des jeunes comme priorité.

« L'association Génération auto-entrepreneur apprécie à sa juste valeur les orientations et les pistes de solutions suggérées par le chef de l'Etat, dans notre pays, où plus de 50% de la population est jeune. Fidèle à l'objet de sa création, l'association Génération auto-entrepreneur se tiendra aux côtés des structures du gouvernement pour accompagner les initiatives du président de la République », a indIqué Digne Elvis Tsalissan Okombi.

D'après lui, ce discours qui vient à point nommé encourager son association à continuer ses actions, ayant déjà commencé avec la formalisation de 300 artisans à Brazzaville et 500 à Pointe-Noire, la mise en incubation de 500 jeunes sur les cohortes de 100 par mois. En perspective, la GAE entend mettre en oeuvre le projet "Matissa affaires" dont l'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des jeunes déjà en activité et d'appuyer, à terme, plus de 15 000 autres. « Toujours dans ce même sens, et pour appuyer l'appel du chef de l'Etat dans le secteur agricole, nous lançons ce jour l'appel aux financements de 500 hectares dans cinq départements différents : Pool, Plateaux, Niari, l'Alima-Nkeni et Bouenza », a-t-il exhorté.

Des ordinateurs pour les médias

Pour booster l'auto-entrepreneuriat dans le secteur des médias, le coordonnateur de la GAE a octroyé des ordinateurs à une quinzaine de journalistes en majorité de la presse en ligne et quelques journaux de la place. « C'est une reconnaissance du travail que vous abattez au quotidien. Dans cette lourde charge que vous avez en tant que quatrième pouvoir, entre l'évolution continuelle de l'information face au Fake news, la déontologie et l'éthique de votre métier, cet apport est une goutte d'eau dans le désert, mais nous osons espérer qu'il pourra servir », a-t-il justifié. Il a remercié les partenaires privés, les mécènes, les mentors, et aussi le président d'honneur de cette association pour les efforts toujours renouvelés de contribuer à aider les jeunes congolais.

S'exprimant au nom des bénéficiaires, Serge Ngouakamabé de Ziana TV a insisté sur le fait que cette aide n'entrave en rien la liberté et la neutralité des journalistes, tout en précisant qu'il ne faut pas hésiter de dénoncer GAE en cas de dérive. « Je voudrais, au nom de toute la presse en ligne, remercier cette initiative tout en exhortant les opérateurs de ces médias de ne pas dénaturer leur ligne éditoriale et que, malgré ce don, si jamais la GAE venait à dévier, que nous ayons le courage de la dénoncer », a-t-il indiqué.