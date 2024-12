Congo-Brazzaville: Structuration des Congolais de l'étranger - Forum jeunesse - Motema 2024

Deux jours après la fête de la République, le Conseil des jeunes Congolais de France initie un forum en vue du lancement d'une Fédération d'associations de jeunes Congolais sur des projets culturels et de développement : conjugaison de leurs forces vives en faveur de la jeunesse.

En présence de Larissa Ondzie Ongogni, conseillère chargée des Congolais de l'étranger, le temps d'un forum, étudiants, jeunes professionnels et amis de la République du Congo ont été invités à participer à une opportunité unique de rencontres, d'échanges et de réseautage entre les représentants des écoles, des entreprises et les jeunes engagés pour l'avenir du Congo et sa jeunesse.

Après la présentation conjointe faite par Débora Lola et Sergy Nsemi, cette rencontre interactive, sous la modération de Juste-Marie Tchicaya, animateur de la plateforme médiatique Zola Médias, s'est déroulée à la Maison des associations de solidarité de Paris treizième arrondissement, le 30 novembre dernier. L'Agence congolaise pour l'emploi y était représentée par quatre conseillers Emploi du bureau de Paris.

De ce fait, il a fallu servir à l'assistance des récits et des retours d'expérience inspirants. C'est dans ce sens que Georges Batchi, secrétaire général des Ateliers citoyens du Congo (ACC), est venu éclairer l'assistance sur ce qu'est le soft power visé par sa structure. Les ACC oeuvrent pour mettre en place des vecteurs en vue d'une reconnaissance de la puissance de séduction et de persuasion de la République du Congo quant à son attractivité par la culture, la force de la diplomatie publique, le rayonnement du modèle politico-économique et de ses valeurs propres.

Les récits ont été ceux de jeunes professionnels brillants et dynamiques qui se déploient, par exemple, dans le digital pour Jonathan Oba, dans la culture pour Yamakasi et Tyras.MKZ, de son vrai nom Tiras Mokodzi. Ce dernier est artiste peintre autodidacte. Depuis cinq ans, il célèbre à travers ses oeuvres la richesse du continent africain. Au cours de cette année, ses créations ont été exposées dans des lieux emblématiques tels que la Maison de l'Unesco, à Paris, et l'Université de La Sorbonne. Il est intervenu sur le thème "Les jeunes et la culture". À travers son parcours inspirant, les participants ont découvert sa créativité et l'ingéniosité de l'art ainsi que de la culture. En parallèle, il a exposé une sélection d'oeuvres mettant en avant "Les animaux du bassin du Congo", illustrant la biodiversité exceptionnelle de cette région.

Les femmes dirigeantes, par leurs récits respectifs, ont également capté l'attention des participants. Parmi celles-ci, Elvira Bikoua, mentor, coach et libératrice de potentiel, dirigeante du cabinet de conseil et de formation "Ose te révéler", auteure du livre "Renaissance" et du Planner de vie "Destination succès" à la conquête de vos objectifs ; Olga Tsoukoula, coach et entrepreneure, coordinatrice du Réseau des femmes entrepreneures de la diaspora congolaise ; Jessica Kelili, ancienne présidente de l'Association des étudiants congolais de France. Un retour d'expérience a permis de découvrir également Mamy-Cléa Biniackounou et le Dr Anne Obah, de l'Université de Versailles.

Plusieurs autres récits captivants ont suscité une réelle attention et ont permis de prolonger les échanges égayés par les intermèdes de l'artiste-comédien Cédric-Durell Yandibéné. « C'est plutôt satisfaisant de voir autant de profils adhérer massivement à cette initiative dès le premier forum, et cela nous incite à structurer en fédération ce pan de la population congolaise en France », a assuré Sergy Nsemi, un des organisateurs.