Ile Maurice: Vir Abhi Trilochun conteste l'élection de Lobine, Assirvaden et Allymun

Une première pétition électorale, déposée 20 jours après les résultats des élections générales du 10 novembre, a été enregistrée à la Cour suprême. Le pétitionnaire est Vir Abhi Manuyu Trilochun. Il conteste l'élection de Khushal Lobine, Patrick Assirvaden et Fawzi Allymun dans la circonscription no 15 (La Caverne-Phoenix), en présence du commissaire électoral, de l'Electoral Supervisory Commission (ESC), et du Returning Officer, entre autres.

La pétition électorale a été appelée hier, le 2 décembre, devant la juge Véronique Kwock, siégeant en référé. Cette affaire a été renvoyée devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, pour une audience fixée au 9 décembre. La pétition repose essentiellement sur les révélations faites par Missie Moustass pendant la campagne électorale.

Vir Abhi Trilochun demande un ordre de la Cour suprême déclarant les élections dans cette circonscription, ainsi que dans 20 autres, comme étant «void due to undue influence and malpractices». Selon lui, les révélations de Missie Moustass, incompatibles avec une société démocratique, constituent une violation de la Constitution du pays.

Vir Abhi Trilochun sollicite également un ordre pour la tenue de nouvelles élections au no 15. Il a retenu les services de Me Kailash Trilochun et de Me Rajendra Appa Jala, avoué.

Le Reform Party se dissocie

Par ailleurs dans un communiqué émis ce matin, et signé du secrétaire général, Ryad Subratty, le Reform Party se dissocie de cette pétition. Il explique que suite aux publications *«au sujet d'un électeur de la circonscription no 15 et membre du Reform Party, contestant les élections du 10 novembre dernier, la direction du Reform Party tient à préciser que ce n'est pas une initiative du parti.

Le Reform Party se dissocie de cette action personnelle de Vir Abhi Manuyu Trilochun, le beau-frère de Nando Bodha et frère de Me Kailash Trilochun, candidat du Reform Party au no 11. Ce sujet sera abordé dans la prochaine rencontre du bureau politique du Reform Party qui se tiendra ce vendredi.»