Afrique: Natation/Sélection mauricienne - Cap sur la Namibie

Onze nageurs ont pris l'avion, hier, à destination de Winhoek. Du 4 au 7 décembre, nos représentants seront en lice dans l'Olympia Swimming Pool, en grand bassin. De plus, le 8 décembre, deux d'entre eux participeront à une épreuve de natation en eau libre, qui va clore l'évènement.

Quinze pays (Afrique du Sud, Angola, Botswasna, Comores, Eswatini, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Ouganda, Namibie, Seychelles, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) participent à ces championnats de la Zone 4. Pour rappel, onze nageurs défendront le quadricolore en Namibie. Ils sont Chloe Ah Chip, Keira Rajabalee, Tea Newaj, Lea Thomas, Lukas Chan Chuen, Ruslan Nakhuda, Kyllian Augustine, Matthew Doorbeegassing, Lucas Foo Sem Fah, Alyosha Nakhuda et Adam Rajabalee.

La compétition débutera le 4 décembre avec les épreuves suivantes : 800 m nage libre, filles et garçons pour les catégories 14 ans et moins, ainsi que les 15 ans et plus dans la matinée. Dans l'après-midi, pour les filles et les garçons, auront lieu les courses du 50 m brasse et du 100 m dos pour les catégories 11-12 ans, 13-14 ans et 15-16 ans. En fin d'après-midi, les relais féminin et masculin du 4x100 m 4 nages seront disputés. Et ce, pour les 14 ans et moins et les 15 ans et plus.

Seront en action mercredi :

Au 800 m nage libre féminin : Keira Rajabalee (14 ans et moins) et Chloe Ah Chip (15 ans et plus).

Au 800 m nage libre masculin : Ruslan Nalhuda (14 ans et moins) et Alyosha Nakhu- da (15 ans et plus).

Au 50 m brasse masculin : Kyllian Augustine (15-16 ans).

Au 100 m dos féminin : Keira Rajabalee (13-14 ans) et : Lea Bethany Thomas (15- 16 ans).

Au 100 m dos masculin : Adam Rajabalee (11-12 ans) et Lukas Chan Chuen (15- 16 ans).

Les équipes de relais du 4x100 4 nages seront constituées en Namibie par Axel Adam, entraîneur et chef de délégation.