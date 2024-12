Ile Maurice: Gérard Sanspeur cité comme «Second Deputy Governor»

Après Rajeev Hasnah, pressenti au poste de First Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM) et qui attend toujours sa lettre d'embauche de la State House, c'est au tour de Gérard Sanspeur qui pourrait se voir propulsé à la BoM Tower en tant que Second Deputy Governor. Son nom est cité avec insistance sur la base de ses longues expériences professionnelles, ayant occupé des postes de responsabilité tant dans le privé que dans le public. Toutefois, il n'est pas le seul prétendant à songer à ce poste tant convoité.

Gérard Sanspeur a certes plusieurs cordes à son arc. Ex-chairman et Managing Director du Board of Investment, connu aujourd'hui comme l'Economic Development Board, siégeant sur plusieurs conseils d'administration, dont Landscope Mauritius, conseiller au ministère des Finances de 2015 à 2019, et secrétaire général adjoint de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry, il compte mettre son expertise au service de la BoM.

Si le choix de Gérard Sanspeur est confirmé, le gouverneur, Rama Sithanen, aura son équipe de direction au complet d'ici la fin de cette semaine, ce qui lui permettra de répartir les tâches au sommet de la banque. Ce, tout en poursuivant ses urgences, soit de stopper la dépréciation de la roupie, de s'assurer que les opérateurs aient suffisamment de devises sur le marché pour s'adonner à leurs activités commerciales, de conduire une politique monétaire à la satisfaction de toutes les parties concernées, dont la population, et de remettre de l'ordre à la Mauritius Investment Corporation en dépoussiérant les dossiers à charge.