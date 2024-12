Afrique: Présentation de l'affiche officielle de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Cette oeuvre flamboyante a été présentée au public en amont de la première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ organisée en Afrique, qui se tiendra du 1er au 11 mai 2025

Elle s'inspire des cartes postales d'antan, mais aussi de la culture exubérante du pays hôte, où le beach soccer jouit d'une grande popularité

Un concours national de coloriage va permettre aux écoliers de tout le pays de participer à la fête

Alors que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ se profile à l'horizon, le public a pu découvrir l'affiche officielle de la compétition et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette oeuvre singulière a su capturer l'essence de cette première édition africaine.

Les motifs évocateurs s'inspirent des cartes postales d'autrefois. Ils représentent à la fois l'émotion qui nous étreint au souvenir du courrier d'un proche et l'ambiance festive indissociable des plages ensoleillées aux Seychelles.

Au premier plan, on peut voir un enfant jongler avec le ballon. Il travaille sa technique, dans l'espoir de réaliser son rêve et de participer un jour à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™. Les rochers roses, le sable blanc, les palmiers et l'eau cristallines fournissent le décor idéal à cette histoire.

L'affiche, qui allie dynamisme, énergie et tons chauds, se veut aussi le reflet de la culture musicale des Seychelles et de l'enthousiasme propre au beach soccer.

C'est dans esprit qu'un grand concours national de coloriage sera lancé en début d'année prochaine. En y participant, les écoliers de tout le pays auront la possibilité de remporter des billets pour la compétition.

La première compétition de la FIFA organisée aux Seychelles se déroulera du 1er au 11 mai 2025 à Victoria, sur l'île de Mahé.

Les noms de huit des 16 participants sont d'ores et déjà connus : outre le pays hôte, le Portugal, double lauréat de l'épreuve, le Bélarus, l'Espagne, l'Italie, la Mauritanie, le Sénégal et Tahiti seront de la partie. Huit autres sélections valideront leur billet pour la phase finale à l'issue de compétitions préliminaires aux Bahamas, au Chili et en Thaïlande, qui livreront leur verdict en mars.