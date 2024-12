Algérie: Jeux militaires africains - Le Général d'Armée préside une cérémonie de distinction des membres de la délégation sportive militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, lundi, au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), une cérémonie d'accueil et de distinction en l'honneur de la délégation sportive militaire ayant pris part à la 2e édition des Jeux militaires africains qui s'est déroulée à Abuja au Nigéria du 18 au 30 novembre 2024, indique le MDN dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a présidé, aujourd'hui lundi 2 décembre 2024 au siège du MDN, une cérémonie d'accueil et de distinction en l'honneur de la délégation sportive militaire ayant pris part à la 2e édition des Jeux militaires africains qui s'est déroulée à Abuja au Nigéria du 18 au 30 novembre 2024", précise la même source.

Lors de cette cérémonie, le Général d'Armée "a veillé, dans son allocution, à transmettre les vœux de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et à présenter ses sincères félicitations aux membres de la délégation sportive militaire".

"Je tiens également à vous présenter, en mon nom personnel et au nom de tous les personnels de l'ANP, mes vœux les plus sincères pour votre participation distinguée et votre retour orné par des résultats par lesquels vous avez honoré votre armée et votre pays et qui ont trouvé auprès de notre peuple à travers tout le pays toute la considération et toute la reconnaissance", a-t-il ajouté.

"Vous avez été véritablement le représentant et l'ambassadeur du sport militaire algérien et vous êtes parvenu à marquer profondément les pages de l'histoire de ces jeux militaires africains par des résultats en parfaite

cohésion avec le message de paix et d'amitié contenu dans le slogan sous lequel se sont tenus ces jeux, et assurément en parfaite harmonie avec la noblesse de nos nobles valeurs nationales", a-t-il encore dit.

"Vous avez illustré, par ces résultats distingués, les grandes étapes que le sport militaire en Algérie a franchies dans divers domaines et disciplines, et ce, grâce à l'appui continue et au soutien indéfectible que le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire n'a eu de cesse à accorder aux sports et à la préparation physique au sein de l'ANP", a-t-il affirmé.

"En effet, la motivation la plus sure pour arracher la victoire et parvenir au succès demeure indubitablement liée à l'amour, la fidélité et la loyauté envers la patrie. C'est en cela même que se manifeste le sens du devoir national et le sens de la responsabilité, que nous veillons constamment à ancrer dans l'esprit des personnels de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, tous grades et catégories confondus", a-t-il fait valoir.

Par la suite, le Général d'Armée a honoré les membres des sélections militaires nationales, avant de prendre une photo souvenir, à l'issue de cette cérémonie, pour immortaliser cet événement", conclut le communiqué du MDN.