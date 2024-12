Ile Maurice: Deux policiers agressés par un homme armé

Une violente altercation a éclaté dimanche soir, à Bambous. Un homme, armé d'une barre en bois et d'une bouteille de bière, a attaqué des agents de la police dans l'exercice de leurs fonctions, provoquant des blessures légères. Un sergent de police du poste de Bambous rapporte qu'à 21 h 30, dimanche, alors qu'il répondait à une requête avec deux policiers et le personnel de l'Emergency Response Unit à l'impasse Beaux Yeux, Bambous, un homme violent est sorti de l'entrée du domicile du demandeur, proférant des insultes à haute voix. Muni d'une bouteille de bière à la main droite et d'une barre en bois d'environ un mètre à la main gauche, il a lancé des propos injurieux aux policiers. Le sergent a tenté de le rappeler à l'ordre.

Cependant, en s'approchant pour discuter avec lui, ce dernier s'est énervé et a jeté le contenu de la bouteille de bière sur le sergent. Ensuite, il l'a frappé à l'épaule droite avec la bouteille, l'a jetée et a tenté de le frapper à nouveau avec la barre en bois. Le sergent a réussi à se défendre et à reculer pour éviter les coups de barre, mais le suspect a saisi sa chemise de la main droite et a tiré dessus pour tenter de le frapper avec la barre, détachant deux boutons.

Alors que la chemise du policier était trempée par le contenu de la bouteille et dégageait une forte odeur d'alcool, il n'a cependant pas été blessé, bien qu'il ait ressenti une douleur à l'épaule droite. C'est alors qu'est arrivé le fils de l'agresseur, dont le nom est inconnu mais qui est identifiable. Il a également fait preuve d'agressivité envers les agents, frappant un policier de l'équipe à l'épaule gauche de la main droite. Le constable n'a pas été blessé, mais avait une douleur à l'épaule gauche.

Les deux individus ont été informés de l'infraction commise, à savoir agression d'un agent de l'autorité civile dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, ils ont ignoré l'avertissement et se sont précipités à l'intérieur de la maison, qui était sombre, ce qui a empêché leur arrestation immédiate. Les deux suspects sont actuellement recherchés.