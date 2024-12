Ile Maurice: La cheffe juge maintient n'avoir pas eu d'invitation

La cheffe juge, Rehana Bibi Mungly-Gulbul, n'était pas présente lors des différentes prestations de serment qui ont eu lieu à la State House ces dernières semaines. Elle était également absente vendredi, lors de la cérémonie de prestation de serment de Gavin Glover en tant qu'Attorney General.

Ce dimanche 1er décembre, le bureau du président de la République a maintenu que l'invitation avait bel et bien été envoyée pour cette cérémonie.

Cependant, du côté du bureau de la cheffe juge, une source nous affirmait hier qu'une enquête ce lundi 2 décembre au matin n'a révélé aucune trace de cette invitation. «Nous avons vérifié dans les différents départements et dans les courriels, il n'y a rien. Nous ne comprenons pas», déclare un proche de la cheffe juge.

Ce qui a d'ailleurs été confirmé dans un communiqué émis par le bureau de la cheffe juge, aujourd'hui. Il y est précisé qu'elle n'a reçu aucune invitation de la présidence de la République pour les prestations de serment du Premier ministre, des ministres et junior ministers et de l'Attorney General (voir communiqué plus bas).

Les regards se tournent désormais vers les prochaines cérémonies de prestation de serment, prévues ce vendredi ou samedi. Les successeurs de Pradeep Roopun et d'Eddy Boissézon, à savoir Dharam Gokhool et Robert Hungley respectivement, devront prêter serment en tant que président et vice-président de la République devant la cheffe juge, comme le stipule la Constitution mauricienne.