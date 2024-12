Ile Maurice: «Je leur avais juste demandé de ne pas faire du bruit»

Un chauffeur de taxi de 53 ans, habitant Grand-Gaube, et son fils ont été sauvagement agressés aux petites heures du 24 novembre. Cette agression aurait eu lieu parce qu'il aurait simplement demandé à deux motocyclistes de ne pas faire de bruit. «Deux motocyclistes passaient dans le quartier en accélérant continuellement. Je venais de rentrer du travail. Je me trouvais à l'étage et, à travers la fenêtre, je leur ai dit de ne pas faire de bruit car des personnes âgées dormaient et que je devais me reposer, étant fatigué. Ils se sont approchés devant ma porte et m'ont demandé de descendre. Pensant qu'ils avaient besoin d'un taxi, j'ai demandé à mon fils d'aller voir», confie le quinquagénaire.

Trois autres véhicules ont surgi et des individus armés de gourdins et de barres de fer ont agressé son fils de 23 ans, également chauffeur de taxi. Quand il est intervenu pour séparer la bagarre, les suspects l'auraient poussé au sol, entraînant sa perte de conscience.

Lorsqu'il a repris connaissance, il a constaté que ses trois chaînes et sa bague en or avaient disparu. Gravement blessés, son fils et lui ont été et transportés à l'hôpital SSRN, où il a été admis pendant quatre jours et a subi une opération chirurgicale de la mâchoire. Son fils, aussi admis, a signé sa décharge contre avis médical après deux jours. Ils ont ensuite averti la police. Les images de leurs caméras de surveillance ont capturé leur agression mais les suspects n'ont pas encore été arrêtés.