Angola: La présence de Joe Biden au pays encourage les investissements dans les énergies renouvelables

Luanda — La visite du Président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en Angola encouragera la coopération bilatérale dans le domaine de la transition énergétique, un projet approuvé par son administration, avec un financement évalué à deux mille milliards de dollars, selon le président de la Chambre américaine de commerce en Angola, Pedro Godinho.

Se confiant à l'Angop, au sujet de la visite inédite d'un Président américain en Angola, qui se réalise du 2 au 4 de ce mois, le leader de la classe d'affaires des États-Unis d'Amérique (USA) a rappelé que cet investissement sert à soutenir deux entreprises américaines qui investiront dans la construction de sources d'énergie renouvelables dans le pays.

Pedro Godinho a souligné que ce projet est déjà une réalité à Biópio, dans la province de Benguela, « où a été construite la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique subsaharienne ».

Ouverte en juillet 2022, la centrale compte plus de 500 000 panneaux solaires, avec une capacité installée de 188,8 mégawatts d'énergie électrique injectée dans le réseau national interconnecté, au profit de 500 000 familles.

En plus de ces infrastructures, le projet sera également développé dans les provinces de Moxico, Cuando Cubango et Namibe.

Il a également souligné le Corridor de Lobito comme un autre projet qui intéresse les États-Unis, ainsi que les pays occidentaux, qui ont besoin d'importer des minéraux rares, en tenant compte du remplacement de l'utilisation de combustibles fossiles par des énergies renouvelables/propres, à travers de la transition énergétique, à l'échelle mondiale.

"Les véhicules ne fonctionneront plus avec des combustibles fossiles qui produisent beaucoup de dioxyde de carbone et commenceront à utiliser des énergies propres, ce qui oblige les pays à investir dans des projets permettant aux véhicules de fonctionner électriquement, en utilisant des batteries", a-t-il souligné.

Par ailleurs, le président de la Chambre de Commerce Américaine en Angola (AmCham-Angola) a également souligné que le Corridor de Lobito tirera parti d'autres secteurs de sa zone adjacente, tels que l'agroalimentaire, les industries, les bases logistiques, entre autres segments qui apporteront une valeur ajoutée dans la croissance et le développement du pays en particulier et de la région australe en général.

Pedro Godinho a également souligné que l'exploitation de cette ligne ferroviaire permettra de créer des emplois et d'améliorer les niveaux de production pour stimuler les exportations, en vue d'attirer des devises, sans dépendre principalement du secteur pétrolier et diamantaire.

A son tour, le vice-recteur de l'Université Duquesne, aux États-Unis, Gerald Boodoo, considère la visite de Joe Biden en Angola comme un moment historique qui attirera davantage d'investissements américains dans le pays et enverra un message fort et ferme aux hommes d'affaires que l'Angola est une bonne destination pour investir.

"La visite du président Joe Biden en Angola est un signe positif, car elle contribue à renforcer les échanges commerciaux, en plus de signaler l'importance de ce pays africain en tant que partenaire des États-Unis, ce qui motivera la classe d'affaires à investir en Angola" , a-t-il souligné.

Africell

Pour le PDG de l'opérateur de téléphonie mobile Africell, Jorge Vazquez, la visite de Joe Biden est très importante, car elle s'inscrit dans la ligne de la politique de l'Exécutif angolais, qui s'efforce d'améliorer les relations bilatérales et d'attirer de nouveaux investissements pour diversifier l'économie angolaise.

En outre, le responsable considère comme un honneur d'accueillir le président de son pays en Angola, un marché qui offre des conditions pour investir dans divers segments socio-économiques.

"L'Angola est un pays spécial pour nous, car il accueille notre investissement le plus récent et le plus important en Afrique, offrant un environnement commercial favorable et compétitif", a-t-il affirmé.

Africell est la seule entreprise américaine de télécommunications présente en Angola en particulier et en Afrique subsaharienne en général.

Outre l'Angola, où elle est présente depuis avril 2022, avec une part de 24 % du marché de la téléphonie mobile, la société américaine est également présente en République démocratique du Congo (RDC), en Sierra Leone et en Gambie, totalisant plus de 16 millions d'abonnés.

Baisse des échanges commerciaux

Malgré l'amélioration des relations de coopération entre l'Angola et les États-Unis, les données de l'AmCham-Angola indiquent que les échanges commerciaux ont diminué ces dernières années.

À titre d'exemple, en 2008, les échanges commerciaux entre les deux pays avaient atteint 20,9 milliards de dollars, dont 18,5 milliards de dollars provenant des exportations angolaises et 2,4 milliards de dollars des États-Unis exportés vers l'Angola, selon Pedro Godinho.

Mais, en 2023, la somme des échanges commerciaux était évaluée à 1 800 milliards de dollars, dont 1 100 milliards en provenance de l'Angola et 700 en provenance des États-Unis.

La réduction des échanges commerciaux est due au fait que les compagnies américaines ont cessé de vendre le pétrole angolais uniquement sur le marché américain, se tournant vers d'autres marchés qui présentent plus d'avantages en termes de bénéfices pour les compagnies pétrolières.

«Auparavant, le pétrole produit par les sociétés américaines opérant en Angola n'était vendu qu'aux États-Unis, en raison de la législation américaine de l'époque, qui exigeait que tout pétrole brut produit ou détenu par des sociétés américaines, dans n'importe quel pays, soit nécessairement vendus sur le marché américain», a-t-il rappelé.

Cette réalité a changé lorsque la production pétrolière aux États-Unis est passée de 6 millions de barils par jour à 13 millions de barils/jour, ce qui a obligé l'ancien président Barack Obama à lever les restrictions correspondantes, donnant ainsi aux entreprises américaines la possibilité de vendre sur le marché international.

Pour inverser cette situation, Pedro Godinho souligne la nécessité pour l'Angola d'investir dans la production d'autres biens non pétroliers susceptibles d'attirer les Américains, comme le café et les bananes, dont le kilogramme est plus cher que le litre de pétrole aux Etats-Unis d'Amérique.

Selon le responsable de la classe affaires, la Chambre de Commerce Américaine en Angola (AmCham-Angola) travaille à concevoir des stratégies qui contribuent précisément à l'amélioration des relations commerciales bilatérales.

Outre le secteur pétrolier, la soixantaine d'entreprises américaines opérant en Angola opèrent dans d'autres domaines, tels que les télécommunications, les boissons et l'alimentation, ainsi que la santé.

Récemment, à Luanda, le vice-recteur américain de l'Université Duquesne, Gerald Boodoo, a exprimé l'intérêt de son gouvernement pour la construction d'une institution d'enseignement supérieur en Angola, dans un avenir proche, pour répondre aux besoins du marché national.

Le projet, qui est encore en phase d'étude de faisabilité, prévoit de couvrir des cours d'ingénierie, de sciences, de mathématiques et de technologie, afin d'augmenter la capacité industrielle du pays.

L'agenda de la visite de Joe Biden en Angola comprend son voyage dans la province de Benguela, où il verra le projet Corredor do Lobito.

Trois décennies après l'établissement des relations diplomatiques, les deux États réalisent du 2 au 4 décembre, la première visite d'un Président américain sur le territoire angolais depuis l'indépendance nationale en 1975.

C'est aussi le premier voyage sur le continent africain d'un chef d'État de la plus grande puissance mondiale ces dix dernières années, après Barack Obama, en 2013.

Les 31 années de relations diplomatiques sont marquées par un partenariat en progression rapide, qui a commencé à se consolider en 2017, notamment dans des domaines clés comme les énergies renouvelables et les télécommunications.

En mai de cette année, les deux pays avaient signé, dans le cadre du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, les accords finaux pour financer trois projets majeurs du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux (PGI), en mettant l'accent sur l'emblématique Corridor de Lobito.

D'un montant total de plus de 1,3 milliard de dollars, le financement convenu couvre la production d'énergie propre, la connectivité radio et les infrastructures de transport, démontrant l'engagement continu du gouvernement américain à soutenir et à accélérer les priorités d'investissement économique des États-Unis en Angola.

L'un des points forts de l'initiative du président nord-américain réside dans le développement des infrastructures tout au long du corridor de Lobito, une route importante qui relie l'océan Atlantique aux pays enclavés, comme la RDC et la Zambie.

Le corridor de Lobito offre un potentiel de création d'infrastructures qui permettront de mieux intégrer la RDC, la Zambie et l'Angola dans les marchés régionaux et mondiaux, de développer des chaînes d'approvisionnement en énergie verte et d'investir dans l'agriculture, les télécommunications et d'autres secteurs dans les régions sous-développées.