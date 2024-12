Angola: La présidente du Parlement veut un accès gratuit au traitement du VIH/SIDA

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (Parlement), Carolina Cerqueira, a appelé lundi, à Luanda, les États africains à donner la priorité au libre accès au traitement du VIH/SIDA et à fournir une assistance gratuite ou modérée aux patients atteints de cette maladie.

Le leader parlementaire s'exprimait lors de l'événement central de la Journée mondiale de lutte contre le sida (1er décembre), célébrée dimanche dernier, défendant la nécessité pour les gouvernements de fournir des médicaments essentiels tels que les antirétroviraux, qui doivent être disponibles et accessibles à tous.

Carolina Cerqueira a déclaré qu'actuellement, les régions du sud et de l'est du continent africain se caractérisent par la progression de la transmission effrénée du VIH.

« La majorité des personnes infectées par le VIH dans le monde vivent dans cette zone de notre continent et les pays de la SADC sont ceux qui enregistrent le plus de cas de patients séropositifs», a-t-elle souligné.

Elle a précisé qu'actuellement, au moins huit pays de la SADC abritent chacun plus d'un million de personnes vivant avec le VIH et qu'un grand nombre d'entre elles n'ont pas accès à un traitement adéquat contre l'épidémie à des coûts abordables.

Dans ce sens, Carolina Cerqueira a souligné qu'au niveau du forum parlementaire de la SADC, les membres continuent de défendre une approche conforme au droit international et aux conventions et traités applicables déjà ratifiés par les pays membres de la région.

« La transposition des traités juridiques modèles de la SADC sur le VIH dans les systèmes juridiques nationaux reste une priorité inévitable pour la région, grâce au renforcement d'une approche basée sur les droits », a-t-elle déclaré.

Pour la parlementaire, l'absence d'intervention immédiate pour fournir un traitement anti-VIH sans discrimination entraînera la mort de millions de personnes au cours des deux prochaines décennies.

A cet égard, elle a appelé les parlementaires et les décideurs politiques à continuer de prendre des mesures providentielles, avant que la maladie ne devienne une pandémie qui a décimé une région, en particulier les citoyens de l'Afrique australe.

Selon la présidente de l'Assemblée nationale, la stigmatisation de la discrimination et de l'inégalité de traitement, tant au sein de la famille qu'au niveau de la société, est l'un des plus grands problèmes du porteur du VIH, car elle affecte profondément son état d'esprit et d'âme, influençant négativement leur qualité de vie et leur capacité de résilience et d'inclusion sociale.

Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité que chacun comprenne avec complaisance la complexité de la maladie pour assurer et maintenir la solidarité avec tous ceux qui souffrent de cette maladie, comme moyen de leur transmettre un soutien fraternel et un engagement total pour inverser la stigmatisation de la discrimination.

« La stigmatisation de la discrimination crée également un tabou sur le débat et le traitement précoce, car elle interdit à la société et aux personnes concernées de s'admettre comme porteuses du VIH et de recourir aux services de santé », a-t-elle conclu.

L'acte central de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, dans le cadre des célébrations du Décembre Rouge, un mois dédié à la sensibilisation et à la prévention du VIH/SIDA, a eu lieu à l'Assemblée Nationale.

L'événement, présidé par la présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, a réuni des autorités gouvernementales, des représentants d'organisations de la société civile et des professionnels de la santé, ainsi que des organisations internationales.

La Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée chaque année le 1er décembre. Son objectif est de sensibiliser et de soutenir ceux qui souffrent de cette maladie et de rendre hommage à ceux qui sont morts infectés.

L'institution de cette journée est une initiative de James Bunn et Thomas Netter, deux responsables du Programme mondial de lutte contre le sida de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'idée a gagné des partisans à l'intérieur et à l'extérieur de l'OMS, et sa mise en oeuvre a été reconnue par la résolution 43/15 de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1988.