Angola: Le ministre des Travaux Publics salue les réalisations des constructeurs angolais

Luanda — Le ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos dos Santos, reconnaît le dévouement et le "rôle incontestable des professionnels du secteur", pour maintenir, avec altruisme et patriotisme, l'accent sur la construction d'un Angola de plus en plus moderne, une mission possible grâce à l'indépendance nationale en 1975.

Cette reconnaissance intervient à l'occasion de la célébration du 47ème anniversaire de la Journée du Constructeurs, qui se célèbre ce mardi 3 décembre, au moment où l'Angola reçoit la visite inédite du Président américain, Joe Biden, axée sur la construction d'infrastructures ferroviaires et énergétiques en Afrique.

Dans une note de presse envoyée mardi à l'Angop, le ministre souligne, d'autre part, la poursuite de la construction de logements décents pour les Angolais et d'infrastructures publiques qui stimulent la croissance et le développement économique harmonieux du pays, comme les principaux défis de ce secteur.

Selon Carlos dos Santos, la mise en oeuvre de ces défis, inclus dans le Plan de Développement National (PDN) 2023/2027, nécessite des efforts partagés de la part des entités publiques et privées, afin de maintenir le secteur parmi ceux qui génèrent le plus d'emplois, en plus continuer à unir les Angolais, à travers les routes, en raccourcissant les distances physiques, culturelles et psychologiques.

En cette date, qui célèbre le 47ème anniversaire de la Journée du Constructeur, le gouvernant considère que c'est un moment opportun pour rendre hommage à tous ses précurseurs, en particulier au premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, qui a institué la célébration le 3 décembre 1977, après avoir visité des immeubles résidentiels construits à Luanda, dans le quartier Golf.

De même, le département ministériel reconnaît les efforts déployés par les entrepreneurs, concepteurs, inspecteurs, artisans, ordres professionnels et autres partenaires sociaux qui travaillent ensemble pour un Angola meilleur.