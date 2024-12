Congo-Kinshasa: Le Phare - « Isiro : le Président Tshisekedi demande à l'église d'être véritablement au milieu du village »

Des journaux kinois parus ce mardi 3 décembre s'intéressent aux activités commémoratives de 60 ans de martyr de la Bienheureuse Anuarite Nengapeta célébrée à Isiro, dans la province du Haut-Uélé.

Démarrons avec le Phare qui titre en sa Une : « Isiro : le Président Tshisekedi demande à l'église d'être véritablement au milieu du village ». Ce quotidien note au cours de cette messe le Président de la République Félix Tshisekedi a interpellé l'Église catholique en lui demandant « d'être véritablement au milieu du village ».

Dans son allocution devant les fidèles catholiques et les pèlerins, indique ce portail, le Chef de l'État a rassuré l'Église catholique de l'engagement du Gouvernement à l'accompagner matériellement dans la construction du Grand Sanctuaire Anuarite qu'il a décrite comme un modèle de la jeunesse congolaise. S'adressant particulièrement aux jeunes, souligne ce tabloïd, le Président de la République a indiqué que la situation actuelle de notre pays est semblable à celle qui a conduit au martyre de la Bienheureuse Anuarite il y a 60 ans.

Sur cette même page, fait savoir Infos 27, l'interpellation du Chef de l'Etat intervient alors que certaines déclarations émanant d'hommes en soutane et col blanc suscitent un malaise croissant dans l'opinion publique, brouillant les lignes entre l'engagement religieux et l'arène politique. Ce quotidien révèle que cette célébration, présidée par l'Archevêque métropolitain de Kisangani, Mgr Marcel Utembi, a rassemblé près d'un million de fidèles et de pèlerins sur l'aérodrome d'Isiro, transformé pour l'occasion en un sanctuaire de foi et de mémoire. Selon ce quotidien, les intervenants, dont le Nonce apostolique et des responsables de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), ont tour à tour exalté le courage et la foi de la Bienheureuse Anuarite.

Au cours de cette célébration eucharistique, rappelle la Référence Plus, les Congolais ont été invités, à l'image d'Anuarite, à barrer la route aux atrocités et violences de tous genres, à cultiver la solidarité, gage de la construction d'un Congo prospère. Dans son homélie de la circonstance, Mgr Marcel Utembi a poursuivi je cite : « Ce 60ème anniversaire du martyre d'Anuarite doit complètement nous mobiliser dans notre lutte pour une paix durable sur tout le territoire national et dans la sous-région », fin de citation.

Se référant à la vie de la bienheureuse Anuarite Nengapeta, signale la Vraie thématique, l'archevêque métropolitain de Kisangani a appelé en outre les chrétiens à la sa fidélité à la parole donnée et aux engagements pris ainsi qu'à la persévérance. Cet hebdomadaire rappelle que depuis son acte de foi, AnuariteNengapeta est vue par l'église catholique comme un modèle de pureté, de fidélité, de bravoure et de persévérance face à l'oppression et à la tentation du péché.

Clôturons avec la Tempête des tropiques rapporte que la prochaine étape de la tournée du Président de la République est probablement la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï-Central. Selon ce tabloïd, une équipe d'avance qui l'accompagne depuis le Haut-Katanga jusqu'à l'Est séjourne déjà à l'ex-Luluabourg, ancienne appellation de la capitale provinciale du Kasaï Central.